國中技藝競賽桃園生苦練8小時美髮 第1名可獲2萬元獎金

桃園市教育局鼓勵學生職業試探，113學年度國中共開設381班技藝教育課程，協助學生發掘自身興趣與專長。今年度技藝教育競賽於3月25日至4月9日，今舉行家政職群美顏及美髮組，共111人參賽。自強國中美髮組學生簡念芯因為編髮卓越，被老師挑中參加比賽，苦練2個月一天至少8小時，希望獲得佳績，未來會不會走這條路還不確定，但至少多了第2專長。

113學年度國中共開設381班技藝教育課程，涵蓋10大職群、21個組別，今上午於啟英高中舉辦家政職群競賽，本次美顏組共58人參與，競賽術科考題為「新娘晚宴彩妝設計圖」，美髮組共53人參賽，考題為「創意宴會編梳造型」，選手們需在60分鐘內完成作品。

簡念芯表示，參與美髮技藝班後，因為編髮速度快也表現不錯，被老師選中參加比賽，花了2個月每天至少8小時練習。她說最難的在於籃編的編法，要如何讓髮型整體好看，相當不容易。中間一度被其他同學嘲笑表現很差，自信心大受打擊，所幸透過自己的苦練，及老師、學長姊指導，慢慢找到技巧，覺得今天表現不錯。還沒想好要不要走這條路，但至少多了一個專長。

青埔國中美顏組選手陳謙睿說，國二開始對化妝產生興趣，因此技藝班選了美顏組，這次比賽準備了約1個月時間，不過覺得時間不夠充裕，因此在僅有的時間內盡量練習，每次拿起筆來就會忘記時間。

陳謙睿表示，嘴唇的部分覺得是最困難的，因為嘴唇是用口紅膠畫上去，深淺控制不容易，若話不好就很難補救，需要整張重畫，不過透過大家的鼓勵堅持下來。

教育局副局長賴銀奎表示，為鼓勵技職人才發展，這次競賽延續市府獎勵技藝績優人員政策，各組第1名可獲得獎勵金2萬元、第2名1萬2000元、第3名1萬元，績優學生也能透過多元管道優先申請志願學校，為未來升學與就業鋪路。教育局將持續優化技職資源，為學生打造更完善的學習環境，讓桃園成為技職人才培育的重要基地。