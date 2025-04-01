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神通資訊捐贈AI實驗室 馬公高中校慶獻禮

中央社／ 澎湖縣1日電

國內知名神通資訊科技及育秀教育基金會今天共同捐贈馬公高中AI實驗室，作為建校82週年最大獻禮，嘉惠離島澎湖學子，期讓馬公高中成為澎湖地區AI科技的教育核心基地。

神通資訊科技及育秀教育基金會共同捐贈馬公高中AI實驗室，今天在82週年校慶會上，由神通資科董事長蘇亮代表捐贈，馬公高中校長石仲哲代表接受，澎湖縣陳光復、育秀教育基金會處長董書芬與全校師生等人，共同見證AI教育發展新里程，場面熱鬧溫馨，未來學校將推廣AI科技教育。

陳光復表示，對他而言，馬公高中不僅是培育優秀人才的學府，更是個人生命歷程中深具意義的地方，自己的2位子女皆畢業於馬公高中，也曾擔任過家長會長，任內積極爭取6億元經費推動校園重建，見證學校蛻變與進步；從114年起，澎湖高中職生每學年可獲得1萬元津貼補助。感謝神通科技及育秀教育基金會慷慨捐贈馬公高中AI實驗室，期盼藉由科技與創新教學的結合，讓澎湖學子也能站在世界教育浪潮的前端。

蘇亮表示，神通資訊科技在每一個AI實驗室計畫的站點，都致力於提供最先進的AI資源與教育機會，今年延伸至澎湖外島，展現神通在AI教育領域的承諾與願景，希望每一個地方的學生，不受地域限制，站在同起跑線，迎接人工智慧的未來，期讓更多學子在AI時代中出類拔萃。

石仲哲表示，馬公高中以「海洋立校、多元展能、公民實踐」立校願景，將善加利用澎湖豐富的海洋資源，結合AI技術，推動永續發展教育，感謝神通資訊科技與育秀教育基金會提供馬公高中最先進的AI設備與技術資源，並以實際行動支持AI教育的推展，讓澎湖的孩子也能站在科技發展的前端，不僅為學校奠定穩固的AI學習基礎，也為學生開啟通往智慧時代的大門。

馬公高中校慶除AI實驗室捐贈活動外，還表揚洪文俊等14位傑出校友、舉辦校慶運動等。

澎湖縣 陳光復 馬公

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