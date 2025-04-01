台南建興國中21人考上科學班 占榜南一中三分之二

台南一中科學班招生考試放榜 建興國中有20名學生考取，另有1名學生台中一中科學班，錄取率為各國中之冠。南一中科學班僅有30個名額，建興國中占榜三分之二，充分展現了學校在科學及資優教育上的卓越成效。

建興國中校長侯志偉表示，學校長期致力於培養學生的科學素養與創新能力，資優教學團隊透過多元化課程設計，讓學生在學術上得以全方位發展。學校設有專門的資優教育課程，特別注重科學、數學和邏輯思維等領域的培訓，並結合實驗和課外活動等實踐機會，讓學生能夠在真實的學術環境中挑戰自我。

另，國三階段會配合考題趨勢進行解題教學、實作練習和面試模擬。此次的優異表現除了學生的認真之外，也感謝老師們的辛勤付出，和家長們的支持與合作。21名考上科學班的學生，有17人是資優班、4人普通班。未來持續發展多元化的課程，為學生提供更多挑戰與學習機會，並且在未來的教育路上，持續培養更多具有國際競爭力的優秀學生。

榜首王奕詠說，感謝老師的帶領，以及一起討論學習的同學，希望在進入科學班後大家可以持續精進並締造佳績。作文常勝軍李柏諺說，很高興能透過學校試題演練與實驗操作等課程建構宏觀的科學眼界，感謝師長的傾囊相授與同學間的互助扶持，希望未來3年仍能秉持對數理的熱忱，在科學班的學習環境中進步成長。

學生沈祉孝分享，班上共有17人考上科學班，創了學校的紀錄。他說，科學班是自己國中三年來最大的學習動力，能達成目標，制定讀書計畫非常重要。提醒學弟妹不要短時間給自己安排太高的目標，最重要的是持之以恆，每天一些進步能使自己的成就感得到滿足。

考上台中一中科學班的龔柏庭說，除了自己持之以恆的練習，及很好的考運外，也要感謝一路支持的老師，謝謝他們用心的教導；也感謝一起備考的班上同學，一起討論，互相精進；更感謝父母的陪伴，給予多的資源，才能成為考上中一中的建興人。