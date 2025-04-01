留美資訊碩士偏鄉任教十餘載 用行動拓展孩子的視野

學生數僅有10餘人的台南市南化區玉山國小，老師徐子蔚呼應學校打造一所向大自然學習的溫馨校園願景，致力環境、山野、童軍等戶外教育，帶領孩子登山、走溪，觀察動植物生態，從中打開孩子的五感，透過多元學習展現自信，獲南市教師會選為今年SUPER教師。

在資源有限的偏鄉學校，學生的學習刺激與文化資源相對匱乏，徐子蔚不僅深刻了解學校定位與學生需求，更積極創造機會，讓學生走出舒適圈，拓展視野。他希望學生不僅侷限於學校周圍的環境，更能透過不同思維，想像未來的無限可能。

子蔚老師以系統化方式規畫活動與比賽，透過生活教育培養學生的紀律與團隊合作精神，讓孩子在參賽過程中找尋自我價值。他強調品德教育與團隊默契，讓學生在多元學習中成長，展現潛力，真正做到「一魚多吃」的效益。

徐子蔚說，應玉山是偏鄉學校，學生僅10餘人，部分課程採混齡學習，由大哥哥、大姊姊帶小弟弟、小妹妹，就像個小家庭，看到了團結與合作學習；為彌補不足，代的孩子走出教室到戶外接觸大自然、交流，藉由多元學習讓孩子驗證課本所教，以及學到課本內學不到的；以童軍教育而言，除訓練學生的膽量，也培養應對進退的禮儀，更願意接受挑戰，欣喜孩子透過多元學習，不斷成長與進步。

校長鄭宇盛說，徐子蔚是留美資訊碩士，捨去更好的工作機會，回國後就到偏鄉任教，一教就是10多年，看到了他為孩子的努力，以及為孩子不斷創造機會；也看到了奉獻教育的理念和熱情，帶孩子大步往前學習。

徐子蔚是台南市環境教育輔導團成員，鄭宇盛說，玉山國小的願景是打造一所向大自然學習的溫馨校園，子蔚老師也以此為核心，投入環境、山野、童軍等戶外教育，帶領孩子登玉山、完成合歡山群的挑戰，以及推動校本課程，帶學生挑戰烏山、鈺鼎步道。校旁有芒果坑溪，也帶學生走溪，從中觀察生態，也從挑戰中打開五感，認識溪流特性與危險，進而懂得如何和大自然相處。也協助推動學校的主要特色獨輪車，看到了熱情與教育初衷。