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中小學數位學習指引上路 國教院續幫校長增能

中央社／ 台北1日電

因應AI（人工智慧）快速發展，國家教育研究院去年8月發布「中小學校長數位學習領導指引」，今年續辦工作坊，邀請學者專家幫助全國校長提升數位領導力。

國教院受教育部委託，於民國113年8月22日發布「中小學校長數位學習領導指引」，內容涵蓋數位學習趨勢、重要概念、發展評估與實施策略等。其中社會關注的數位學習倫理規範，指引列出版權遵守、資料保護、透明存取、技術安全等要點，與學生息息相關。

國教院今天在台北院區舉辦工作坊，除了延續去年4場的指引宣講，也安排學者專家分享實務經驗。均一平台教育基金會董事長呂冠緯便受邀，分享如何運用科技工具促進學生自主學習、提高數位學習應用經驗。

計畫主持人蔡明學表示，這項指引的目的是幫助校長有效管理數位資源，提升學校運作效率，去年4場宣講活動吸引超過1000名校長參與，獲得高度好評，今年持續辦理，盼透過更多實務經驗分享，促進校園數位轉型。

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