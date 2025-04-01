台南變身快樂學園 學校創意百花齊放「童樂飛揚」

為迎接兒童節，台南市教育局辦理兒童節創意學習活動徵選，鼓勵國小結合在地文化、校本課程與多元創意設計專屬活動，打造有意義的兒童節。學校熱烈響應，從自我挑戰、溫馨關懷、戶外探索到跨域整合等主題，學讓生學得開心、玩得有意義。

參與徵選的學校，創意亮點紛呈，安平國小規畫「童樂飛揚」系列活動，打造融合語言學習與生命教育的兒童節饗宴。校長林志正說，學生從語文闖關任務出發，在台語、客語與英語的任務卡中體驗語言魅力；學校也邀請馬戲團表演高空特技與默劇。最觸動人心的是邀請視障合唱團到校表演，當演唱「You Raise Me Up」，全場靜默傾聽、深受感動；演出後學生與團員交流，學習點字，真正將同理與尊重化為具體行動。

善化區茄拔國小以「越野探險挑戰」為主題，設計校園定向解謎任務，讓學生手持地圖，穿梭校園完成結合學科素養與創意關卡的挑戰。「童趣擲筊賽」融合民俗、「數學密碼箱」考驗邏輯推理；還有最受歡迎的「寶箱解碼區」提供糖果獎勵，讓學習充滿成就感。校長蔡楠清說，活動特別設計親子組與個人組，讓家長與孩子攜手完成任務，在歡笑中促進親子關係，也實踐學校與家庭共育的理念。

學甲區中洲國小則以文化共融為主軸，在兒童節前夕結合運動會與卡拉OK比賽，打造屬於孩子的校園巨星舞台。校長黃文信說，學生演唱流行歌曲，很自信地展現自我。而在教室裡，新住民媽媽帶領學生製作越南果凍花，色彩斑斕的食用藝術不僅吸睛，也傳遞了家鄉故事。孩子們從中理解來自不同背景的文化與家庭價值，也讓世代共學、文化共融在校園中自然發生。