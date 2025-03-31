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800考生取30人 苗栗明仁國中彭毓蓁錄取北一女科學班

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣明仁國中學生組成的「U16隊」去年參加世界青年橋藝錦標，榮獲第三名佳績，彭毓蓁（左一）也是參賽選手，為苗栗及台灣爭光。圖／邱宏宸提供
苗栗縣明仁國中學生組成的「U16隊」去年參加世界青年橋藝錦標，榮獲第三名佳績，彭毓蓁（左一）也是參賽選手，為苗栗及台灣爭光。圖／邱宏宸提供

明星高中「北一女科學班」招生成績今天放榜，苗栗縣明仁國中彭毓蓁同學順利錄取，傍晚消息傳出，校方立即在官網PO文「狂賀！本校914彭毓蓁錄取114學年度北一女科學班，全台灣僅入取30名」

校長湯慧敏開心說，真的很不容易！全國800位考生只錄取30人。彭同學是全校唯一一位參加今年的「北一女科學班」獨立招生，也是該校首位錄取「北一女科學班」學生。

她說，彭同學在校「資優組」成績一直有目共睹，這次「北一女科學班」招生除了只考國、英文基本門檻學科外，主要是考證實驗實作；私下了解，彭同學應該會去北一女就讀，但接下來的會考她也會參加，如無意外也會有好成績，拿獎金再次肯定自己的學習成果。

去年第八屆世界青年橋藝錦標賽，明仁國中10名學子組成的「U16隊」與「360隊」，分別擊退強敵，取得第三名、第四名，也創下台灣參加世界青年橋藝錦標賽以來，U16組最佳成績，當時彭毓蓁也是參賽選手之一，堪稱金頭腦且自我學習管理方面也很優秀，課內外學習成績都讓人驚艷。

北一女 科學 青年

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