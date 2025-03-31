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南茂兒童節偏鄉公益 推廣閱讀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南茂特地在兒童節，持續推動偏鄉公益閱讀推廣活動。圖／南茂提供
南茂特地在兒童節，持續推動偏鄉公益閱讀推廣活動。圖／南茂提供

南茂（8150）長期關注偏鄉孩童的教育議題，2025年兒童節活動，除延續往年傳遞環保愛地球的觀念，更進一步與國際兒童圖書節結合，希望孩子能藉由閱讀繪本認識聯合國永續發展指標(SDGs)，為環境盡一份心力。

南茂表示，今年將持續深耕新竹尖石鄉三間原鄉小學、幼兒園，共實踐187位小朋友的兒童節心願，南茂的志工也特地在兒童節前夕將這些禮物送到孩子們手上，期待透過南茂人的心意幫助原鄉孩童日常的生活與學習，給孩子們一個難忘的兒童節。

為傳達聯合國永續發展目標理念，於活動開始前特別蒐集永續目標相關書籍，邀請學生從中挑選出自己感興趣的議題及相關書籍，並於活動日當天進行環保教育課程，向學童宣導如何從日常生活中響應永續發展的議題。南茂也同時發揮企業社會精神，從工廠端的節能到日常辦公室的減碳落實，傳達對地球保育的重視，期待透過企業的力量帶領更多利害關係人一起關注永續議題。

南茂秉持「友善環境、弱勢關懷」的理念，自2015年起，十年來認養公園綠地、道路養護外，也定期舉辦捐血、淨灘、小農水果公益認養、年末公益小物認購等活動，更致力於關懷偏鄉弱勢孩童，未來南茂也會持續深耕不同面向的公益活動，帶給更多需要幫助的人關愛和溫暖，將愛傳遞到世界每個角落。

兒童節 公益活動 永續

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