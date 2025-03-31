台中致用高中3名師生獲獎 救國團優秀青年表揚
救國團台中市團委會今天舉辦「台中市慶祝114年青年節優秀青年表揚大會」，表揚社會優秀青年29人，其中一位為致用高中餐飲科游惠婷老師，中等學校優秀青年120人，其中二人是該校美容科學生林曉琪及餐飲科學生鄭志杰。
這次救國團的優秀青年表揚中，致用高中餐飲科游惠婷老師卓越成就，在教學上勤奮敬業，深受學生喜愛，更是一位富有愛心和耐心的教育工作者。她曾獲多項餐飲科競賽冠軍獎項，4項餐飲科考試院及丙級證照，4項教育部認證教師資格。
致用高中還有2位學生脫穎而出，獲得救國團的中等學校優秀青年表揚，他們在學業上表現出色，成績優異，更是積極參與校園活動、服務社區的模範生。
致用高中校長鄒紹騰表示，3位獲獎師生的成功不僅是他們個人努力的結果，也是學校教育教學工作的肯定和榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言