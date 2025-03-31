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台中致用高中3名師生獲獎 救國團優秀青年表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
致用高中餐飲科游惠婷老師（中），美容科學生林曉琪（左）餐飲科學生鄭志杰（右）獲救國團優秀青年表揚。圖／致用高中提供
致用高中餐飲科游惠婷老師（中），美容科學生林曉琪（左）餐飲科學生鄭志杰（右）獲救國團優秀青年表揚。圖／致用高中提供

救國團台中市團委會今天舉辦「台中市慶祝114年青年節優秀青年表揚大會」，表揚社會優秀青年29人，其中一位為致用高中餐飲科游惠婷老師，中等學校優秀青年120人，其中二人是該校美容科學生林曉琪及餐飲科學生鄭志杰。

這次救國團的優秀青年表揚中，致用高中餐飲科游惠婷老師卓越成就，在教學上勤奮敬業，深受學生喜愛，更是一位富有愛心和耐心的教育工作者。她曾獲多項餐飲科競賽冠軍獎項，4項餐飲科考試院及丙級證照，4項教育部認證教師資格。

致用高中還有2位學生脫穎而出，獲得救國團的中等學校優秀青年表揚，他們在學業上表現出色，成績優異，更是積極參與校園活動、服務社區的模範生。

致用高中校長鄒紹騰表示，3位獲獎師生的成功不僅是他們個人努力的結果，也是學校教育教學工作的肯定和榮耀。

台中市 救國團 青年

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