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不畏風雨 新北石門實中學生插秧感受農夫辛勞

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門實驗中學的學子們就算下著雨，也下田插秧，透過行動感受食農教育。 圖／紅樹林有線電視提供
石門實驗中學的學子們就算下著雨，也下田插秧，透過行動感受食農教育。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區石門實驗中學為了讓學生體驗農夫耕種辛勞，與出磺口農場辦理食農教育插秧活動，還有石門區長也來到農場，換上了插秧的標準裝扮下田種稻子，在活動中區長也勉勵學子多多嘗試，體會各行各業都不容易，要努力才有收穫。

石門區長吳家兆指出，石門實中到出磺口的體驗，透過春耕、夏耘、秋收、冬藏的一系列學習，了解一碗白飯是集合農夫很多的辛勞，也期待孩子們用心的參與活動，感受來自土壤的生命力、感受鄉土的溫度。

濕濕冷冷的天氣，學生們集合換裝，從敬天謝地祭拜土地公開始，而後學生們赤腳準備下田插秧耕種，在水田中跟著農場主人的插秧動作，彎著腰將一搓一搓的秧苗種下田。

出磺口農場陳國志說，每年種稻的秧苗都是農場自行培育，而今年育苗期恰好碰上氣候不好，因此第一批生長的秧苗有些稀疏，長得不是很好，不過這也是學生學習的一部分，透過這一系列的農事體驗，讓學生知道，辛勤的農夫靠天吃飯，不論秧苗生長好壞，春耕時節都要插秧，更不管是烈日艷陽或是颳風下雨都要下田耕作，付出努力耕種與照顧才會有所收穫。

白飯 石門 食農教育

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