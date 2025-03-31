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長榮女中學美容要懂天然清潔成分 無患子故事館創辦人王高榮現身說法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影

長榮女中美容科、時尚造型科學生「自主學習」，今天下午到安定古寶無患子故事館學習製作「無患子串珠」、彩繪劍獅。故事館創辦人王高榮解說「古早台灣的寶物」無患子歷史、各種衍生用途，讓這群高二、高三學生大開眼界。

王高榮指出，無患子在台灣原已是瀕臨淘汰樹種，其實這種天然果實有很多用途，早年農村人家常用無患子的天然潔淨成分清洗衣物餐具，還用來作串珠與毽子。只是後來大家習慣用化學清潔劑劑，和龍眼同源的無患子隨著農村開發越來越少，還好現在越來越多人重視天然成分，無患子才起死回生。

長榮女中圖書館主任黃佩姍表示，她教高三行銷課程，也指導文學藝術領域自主學習，一學期起碼20堂，認真投入要花不少時間。因為多年前就接觸無患子，也希望下一代年輕人不要忘了這台灣的特色樹種，今天結合課外活動時間，申請到校外學習。

黃佩姍表示，有些學校自主學習只是學生在教室「集中自習」，但她認為學生學美容美髮造型要用到多種清潔用品，應該學習跟課程相關又比較不同領域知識，能理解天然清潔成分有哪些好處，也能培養環保概念。

學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
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學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
學美容造型要懂天然清潔成分，學生體驗無患子各種用途。記者周宗禎／攝影
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自主學習 長榮

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