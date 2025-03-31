「班班有鮮奶」停辦 彰縣「生生有鮮奶」今起供應

中央「班班有鮮奶」政策喊停，彰化縣自籌經費辦理「生生有鮮奶」，本周起符合補助資格的學生開始喝鮮奶，冰箱、保冷袋跟著陸續到位；不喝鮮奶和豆漿的學生選喝果汁，但送來的是甜果汁，有違含糖飲食不進校園政策，有教師希望改善。

「班班有鮮奶」開放鮮奶、保久乳、豆漿的選項，酪農極力爭取供應鮮奶取代保久乳，讓台灣孩子從小習慣台灣鮮奶的味道。彰化縣是酪農大縣，縣政府籌措縣款每年8千萬元，採納農建議並站在照顧產業、彰化子弟健康的角度辦理「生生有鮮奶」，提供國產鮮奶、國產豆漿的選項，二者都不行的可選果汁，就是不能選保久乳。

農業處今起供應縣立國中、小學及附幼，和國立特殊學校的國中、國小部及附幼，每名學生每周1瓶國產鮮奶，因供應量大，各校飲用時間不同，從周一到周五都有。因本學期已開學一個月，依合約要供應20瓶，有三周至四周一周兩瓶。原則上，鮮乳放在保冷袋內隨車配送車到校，各班值日生提回班上，全班立刻飲用，請假學生的鮮奶放進學校冰箱統一冷藏。

選擇喝果汁的學生誠實反映是加糖果汁，老師頗感為難，不能要求學生一定要喝又不能倒掉，開封不適合帶回家。老師認為採購前未考量清楚含糖飲料禁入校園的規定，以致出現尷尬情況；此外，天冷若孩子氣管不好，應可改喝豆漿。

教育處補助學生人數300人以下的101所小學購買冷藏設備存放鮮奶，沒冷藏設備的國中也獲補助採購，設備在學生開始飲用鮮奶的第一天之前送達，有些學校上周五裝置完成，有的今天以後陸續裝置；一名校長表示，數量太多，廠商必須分日送貨和裝置，「來及得就好」。

台南市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市的乳牛飼養頭數較多，彰化縣泌乳牛約1萬6300頭，年產鮮奶11萬噸，占全國年產乳量約24.34%，全國85%鮮奶來自彰化，無論乳牛飼養頭數及鮮奶產量都位居全國第一。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜本月先後來訪，彰化縣長王惠美都向他們推銷彰化鮮乳，建議多採購以支持國產鮮奶產業。