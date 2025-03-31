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花蓮體中侯鴻章培育人才 獲選國際龍舟名人堂教練

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮體中教練侯鴻章帶領花蓮隊伍獲2025年成都世界運動會龍舟項目國家代表隊，還獲選進入國際龍舟名人堂，是亞洲首名獲此殊榮教練。花蓮縣體育會得知喜訊讚譽他是台灣之光。

花蓮縣體育會今天表示，侯鴻章多年來為台灣龍舟界培養人才，昨天帶領「Mr.CaNoe TAIWAN」選手前往高雄，參加2025年成都世界運動會龍舟項目國家代表隊選拔，選手不負眾望，分別在500公尺及200公尺雙雙奪冠，順利當選國家代表隊，將在今年8月到成都參賽。

侯鴻章昨天也收到國際龍舟聯合總會（IDBF）通知，獲選進入國際龍舟名人堂（教練類別），總會邀請他今年7月率隊前往德國布蘭登堡參加世界龍舟錦標賽時，與其他名人堂入選者一起接受公開頒獎表揚。

捷報及喜訊在同天傳來，侯鴻章開心不已，他感謝縣府舉辦花蓮太平洋國際賽事讓花蓮龍舟推向國際，也感謝花蓮縣體育會團隊、龍舟隊選手及家長的支持，期盼7月在德國的世界龍舟錦標賽以及8月在成都登場的世界運動會，台灣隊伍能再創佳績。

花蓮縣體育會理事長、中華民國龍舟協會理事長汪錦德，也為侯鴻章受到國際總會肯定感到高興。他說，侯鴻章長期致力於花蓮體中輕艇選手訓練，為花蓮培育優秀的運動人才，更在國內外龍舟競賽多次帶隊為國爭光。

汪錦德表示，侯鴻章是亞洲首名獲選進入國際龍舟總會名人堂的教練，可說是「台灣之光」，值得被讚揚。感謝國際龍舟總會肯定台灣這幾年推廣龍舟運動，更感謝一群為龍舟運動努力的朋友，讓世界看見台灣龍舟運動的表現。

教練 花蓮 運動

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