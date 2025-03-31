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羨慕！生生喝鮮乳 18.4萬童受惠蔣萬安曝1條件評估擴國中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影

北市長蔣萬安推動「生生喝鮮奶」今與六大通路政策說明會。由於有網友喊「羨慕台北人」，還有家長希望擴及國高中，蔣萬安今被問及未來會不會擴大推動，讓國中大寶得立也有「生生喝鮮奶」？蔣說，未來若經費允許，希望擴及國高中。

蔣萬安今天表示，六大通路也都希望幫助下一代的健康，讓下一代長得更高更壯，所以業者第一時間都告訴他「覺得這是好事，願意支持」。所以這次推出「生生喝鮮奶」，最主要是希望讓孩子能夠更健康，長得更高更壯，雖然中央停辦，但市府認為「再窮不能窮孩子、再苦不能苦孩子」，所以克服各項困難。

蔣說，當中央宣布停辦，他就認為台北市應該要繼續，所以他一一親自走訪四大超商及通路業者，且面對面跟他們討論，第一時間得到他們的認同，願意發揮企業責任，同時針對很多細節討論，包括未來孩子進到超商或超市怎麼領取，哪些品項選擇，希望多少容量，系統嫁接會不會出現什麼狀況等，一項一項討論、一件一件克服。

蔣萬安說，今天北市府的網站也會正式上線，當中會有很多QA專區及政策推動的理念、懶人包等。

蔣萬安說，北市府的生生喝鮮乳政策，不只是對國小孩子，也特別向下延伸，針對幼兒園孩子也能每周喝鮮奶；並且不只公立學校，也擴及私立學校，所以4月正式上路之後，會視這一次「生生喝鮮奶」執行狀況，未來也很希望擴及國中甚至高中生。所以未來如果經費允許，執行面沒有問題，我們會很希望擴及到國中甚至高中。

北市教育局表示，生生喝鮮乳政策首波將與全台六大通路業者合作，包括7-ELEVEN、OK便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富便利商店，台北市的學童幼兒持數位卡正，可以至全台超過1.5萬家門市領取，提供28種品項（鮮奶13種、豆漿15種）供學童兌換，預計有18.4萬名學童受惠，寒暑假期間不提供。

為了精進政策推動，確保政策正式上路後的順暢度，4月7日至13日為試營運期，邀請北市公私立國小一年級至六年級，共12.3萬名學生率先試領。市府將於此周蒐集各項數據，針對潛在狀況進行優化調整，以確保學童們能順利領取。計畫將於4月14日正式啟動，這學期可領取至本學期末114年6月30日當週（最後領取期限為7月6日）。

北市府 蔣萬安 鮮奶

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