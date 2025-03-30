親子敲敲打打、穿針引線 手作迷你鞋鑰匙圈充滿成就感

基隆市二信高中圖書館小太陽成長社和建德國中，今天合辦「傳承創新愛基隆」親子鞋作體驗課程，參加的親子在「凡人與路」工作室人員指導下，體驗製鞋工法，做出克拉克迷你鞋鑰匙圈，親子共學，場面溫馨。

「親子鞋作」課程由二信高中高職優質化計畫經費支應，40名學員免費參加，校方希望結合基隆在地藝術產業，並透過服務學習的方式，推動社區與校園間的藝文產學共好。

凡人與路工作室創辦人宋之凡及母親陳佳吟，今天指導參加的親子，在工作台上敲敲打打、穿針引線，共同完成迷你鞋鑰匙圈，並將作品上傳「投資孩子孩子創造力」的LINE群組，彼此分享親子共學成果。

二信高中表示，今天的活動不僅是手作體驗，更是一個親子間互動與學習的機會。透過親子協作，孩子們在自發、互動、共好的過程中，完成了屬於自己獨特的迷你鞋鑰匙圈作品，並將這精美的作品帶回家珍藏。

二信小太陽成長社的學生擔任志工，透過與基隆在地藝術產業的結合，培養學生的服務學習態度與團隊合作精神。學生透過服務他人的過程，提升知善、樂善、行善的品德素養，並做為撰寫學習單的題材，把這次學習經歷，紀錄在服務學習歷程檔案中。