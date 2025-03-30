與成功高中交流！美國學生無手機遊台 校長：專注體驗在地文化及特色

為促使學生多元文化交流，成功高中日前接待美國波特蘭的Catlin Gabel School學生來台交流。校方表示，美方學生未攜帶手機到台灣，更能專注體驗文化及與人交流，兩方學生也多了更多時間深入對話，討論許多文化及社會議題，成果豐碩。

Catlin Gabel School 13日上午凌晨抵達台灣，上午來到成功高中參與活動由校長劉晶晶致詞開幕，由成功高中學生用英語導覽昆蟲科學博物館，隔天更帶領美國學生認識台北，前往龍山寺、以及艋舺清水祖師廟，體驗台灣的參拜文化，例如點香及擲筊，並向文昌帝君祈求學業順利。

除了體驗台灣特色外，美國學生接待家庭也安排豐富一日遊行程，包括登上象山欣賞台北101壯麗景色、探訪北海岸漁港文化，以及品嘗夜市美食，這些行程讓美國學生近距離感受台灣自然風光與地方文化，並透過與接待家庭的互動，體會台灣人的熱情與生活方式，

校長劉晶晶說，這次來訪美國學生一大亮點就是，這些人全未攜帶手機到台灣，學校希望在讓學生不受網路及社群媒體干擾情況下，專注體驗台灣文化，透過多聽、多看、多感受來深入觀察與學習，在這次活動中學生全神貫注地聆聽導覽，觀察台北變遷，並展現濃厚的學習興趣及樂於體驗心態。