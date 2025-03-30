高市大華國小36生 單車日騎146公里留畢業回憶

高雄市鳥松區大華國小畢業生歷經6個月、21次長短途的嚴格訓練，36名畢業生，昨天成功完成全長146.4公里到劍湖山的畢業騎行挑戰，為自己留下畢生難忘的青春回憶。

今年大華國小的畢騎與往年不同，這次的挑戰路線直奔近150公里外的劍湖山，是歷屆最長距離。學生們歷經6個月、21次長短途的嚴格訓練，36名畢業生昨天終於成功完成全長146.4公里到劍湖山的畢業騎行挑戰。

畢騎當日，大華國小207人的畢騎團隊齊聚一堂，由36名畢業生領軍，17名學弟妹與17名學長姐組成陪騎應援團，再加上137名親師分工合作，組成陪騎、補給、交管、醫護與維修團隊，確保每一名孩子的安全。

一路上，孩子們相互打氣，彼此扶持，展現團隊精神，攜手抵達終點。校長莊明廣說，大華國小的畢業生們以勇氣與毅力，為自己的國小時光畫下最精彩的句點，也為未來的旅程奠定堅實的基礎。

學生們興奮表示，突破自己的極限，成就感滿滿。畢業生洪愷謙說，經過多次騎乘練習，爬坡越來越輕鬆，很有成就感。畢業生洪辰皓說，山路蜿蜒難行到下來牽車，埋頭踩踏才終於完成。

高市教育局今天新聞稿指出，大華國小畢騎挑戰自2024年10月啟動訓練以來，畢業生們從最基本的單車操控開始，循序漸進提升難度，從平地30公里的初級練習，逐步完成挑戰百公里長距離騎乘。