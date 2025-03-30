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NSO「貝多芬與舒伯特之夜」 小曾根真「搖擺」貝多芬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本鋼琴家小曾根真，以爵士樂演奏享譽國際樂壇。圖／NSO提供
日本鋼琴家小曾根真，以爵士樂演奏享譽國際樂壇。圖／NSO提供

今晚於台北國家音樂廳登場的NSO《貝多芬與舒伯特之夜》，指揮吳曜宇將攜手日本鋼琴家小曾根真與NSO同台獻藝。吳曜宇指出，這場音樂會更接近當年貝多芬創作音樂時的精神—展現才華的同時，也透過演奏來完成作品。希望透過這樣的方式，重現當年貝多芬創作音樂的過程。

音樂會上半場，吳曜宇將帶領NSO世界首演溫泓凱在樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」的全新創作─《墜落！墜落？墜落！》，並呈現約翰‧亞當斯的《快機器中的短旅程》、維拉－羅伯斯的〈鄉間小火車〉，也將與小曾根真演繹貝多芬的降B大調第二號鋼琴協奏曲。下半場吳曜宇則將帶領NSO獻上舒伯特的C大調第九號交響曲《偉大》。

「我和聽眾一樣都是聆聽者，讓音樂帶領我進入下一個階段。」擔任貝多芬降B大調第二號鋼琴協奏曲獨奏的小曾根真，以爵士樂演奏享譽國際樂壇。小曾根真表示，作為爵士鋼琴家，他會嘗試改編、重新編曲，但最重要的是理解貝多芬的故事、探索他為什麼會寫下這些音符，「有些即興音樂家透過改編來展現自己的技術，但我的目標只是與指揮、樂團和觀眾一起，去感受貝多芬想要傳達的情感。」這首貝多芬第二號鋼琴協奏曲的第三樂章，他希望透過 swing（搖擺）的方式，讓大家感受到節奏的變化。

為上半場揭開序幕的是由溫泓凱創作的《墜落！墜落？墜落！》。此曲概念來自電音樂技術中的freeze效果，意指將一個瞬間的聲音凍結並延長，並使用了飽和的聲響姿態進行管絃樂配器，模擬當作曲家在創作電子音樂作品的過程中，遇到電腦技術困難時的不安情緒。

音樂會下半場的亮點，是舒伯特的《偉大》交響曲。1825 年舒伯特曾在奧地利展開一場長途旅行，旅途中構思了這部交響曲。此曲開頭彷彿能聽見來自山谷深處的號角聲，隨後全曲在律動中緩緩展開。但與約翰‧亞當斯的「法拉利式疾速推進」不同，舒伯特的律動更像是一場行旅，無論是馬車或是步行穿越森林，都充滿著前行的節奏感。長達一小時的交響曲中，隨處可見奧地利傳統舞蹈的韻味，彷彿他透過音符記錄了旅途中所見所感。

交響曲 貝多芬 音樂會

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