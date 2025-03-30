基市國小新生報到 兩校採總量管制、學區家長要留意期程

基隆市各小學4月辦理理新生報到作業，市府提醒家長注意相關資訊。其中深美、中興國小學區因為總量管制，家長4月9日前會收到通知單，4月12日前將相關文件繳交給學校，學校4月22日公告入學名冊，並通知未錄取學生另行就讀的學校。

基隆市教育處說，今年國小新生是民國107年9月2日，到民國108年9月1日出生的6足歲兒童。除了實施總量管制的深美、中國國小，其餘公立國小的小一新生，以戶籍所在地的學區為主。家長在4月11日前會收到新生入學通知單，採線上或到校兩種方式報到，並依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件，在指定時間辦理報到登記作業。

教育處表示，因應社會趨勢以及考量便民，市府近年推動新生入學線上報到，鼓勵家長們可以多加運用，線上完成報到程序（https://school.kl.edu.tw/kl-register/ ）。

教育處指出，總量管制的深美、中興國小，學校在4月初開始受理家長繳納登記入學相關文件，收件截止日為4月12日。實驗教育學校八堵、瑪陵國小，4月11、12日辦理登記，比一般公立學校提早，只要設籍基隆市學區，都可以自由申請登記。

私立二信高中附設國小部，3月28日至4月2日以線上方式進行登記。私立輔大聖心高中附設國小部，新生登記作業4月12日到校辦理。想就讀私立國小學童以登記1校為限，違反規定將撤銷錄取資格。

二信、聖心國小部登記人數如超過核定招生名額，聖心國小部將在4月12日下午1時辦理公開抽籤作業。二信國小部則依入學簡章規定，4月12日上午9時在學校網站公布錄取名單，家長如對於私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校詢問。