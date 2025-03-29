學童撰文紀錄金門戰役 退將鄭瑞堅贈書鼓勵傳承歷史

金湖國小有2名學生日前在金門日報上發表金門戰役歷史相關文章，兩篇深具歷史價值的作品，引起不少人關注，也獲得金門退役將領鄭瑞堅將軍高度認可，鄭瑞堅昨到金湖國小贈送他所寫「金門兵事史話」給2名學生，鼓勵他們持續研究金門歷史。

五年一班駱晴同學的文章「曾經輝煌之歷史戰爭—金門」充分展現她對家鄉金門的歷史理解；五年四班張峰碩同學，名為「古寧頭戰役的驚險時刻」，則以細膩筆觸描繪古寧頭戰役的歷史。兩篇文章的發表，不僅讓讀者再次認識金門的歷史，也讓曾任陸軍政戰部主任、國防部總政治作戰部副主任兼執行官的退役將軍鄭瑞堅深感欣慰與肯定。

鄭瑞堅長期以來致力金門軍史研究，他的著作「金門兵事史話」詳細記載金門的軍史；昨天他特別到金湖國小贈書給兩位學生，由退休校長陳為學與金湖國小校長陳佩玉一同見證。

陳為學在致辭時表示，他對兩位同學對金門歷史的熱情和研究表達高度認同與支持，鼓勵他們繼續透過文字來傳承金門歷史精神。陳佩玉則強調，金門和平來之不易，是無數先人犧牲換來，讚許兩位同學對歷史的熱情，勉勵他們珍惜並傳承這份對國家安全與歷史記憶的深切關懷。

在贈書活動中，鄭瑞堅特別使用金門地圖向在場師生說明古寧頭戰役的歷史背景與當時戰況，他生動講解讓兩位學生彷彿親臨戰場，對金門戰史有更深體悟。鄭瑞堅表示，這次贈與「金門兵事史話」給2名同學，希望激勵他們持續深入研究金門歷史，也盼透過年輕學生的關注與學習，將金門歷史傳承下去，讓這段歷史在未來世代依然閃耀光芒。