彰化縣中小學學生才藝社團展演 還有3場莫錯過
彰化縣中小學學生才藝社團展演活動，首場彰化區今天在彰化市平和國小活動中心登場，此後連續三個周末的場次，則分別在北斗區田尾國中、和美區和東國小及田中區社頭國中等活動中心舉行，歡迎民眾前往觀賞，為他們加油打氣。
縣長王惠美今天主持彰化區首演時表示，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，這次活動搭起舞台，有四場次的展演，讓參與的每所學校都將呈現獨特的表演，內容涵蓋舞蹈、武術、太鼓、陶笛、國樂、管弦樂等多種藝術表現，為孩子們提供最好的發揮舞台。
教育處表示，今年的才藝社團展演活動已邁入第四年，自3月29日至4月27日間，共舉辦4場精彩表演，縣內中小學以「一校至少一社團」的方式，輪番登場，呈現孩子們多元學習的成果，演出內容涵蓋舞蹈、武術、太鼓、儀隊、陶笛、國樂、南北管及管弦樂等，精彩絕倫，有如一場藝文嘉年華，為觀眾帶來豐富的藝術與文化饗宴。
接下來的三場次活動，第二場北斗區4月19日上午8時30分在田尾國中活動中心、第三場和美區4月26日上午8時30分在和東國小活動中心、第四場田中區4月27日上午8時30分在社頭國中活動中心。
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