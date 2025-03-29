日本高校來台交流 台中僑泰高中「鳳梨課」超吸睛

日本城西大學附屬川越高校師生團昨參訪台中僑泰高中，僑泰高中規畫以台灣特產「鳳梨」為主題的課程全英文互動，還實地到南投鳳梨田實地考察，體驗茶文化及品嚐鳳梨酥，讓川越師生驚嘆連連。

川越高校董事長新藤洋子、校長渡辺聡，昨天上午10時率23名師生抵達僑泰高中，受到僑泰高中的戰鼓、舞獅及儀隊表演迎賓，校長温順德現場揮毫，以象徵鳳梨的「旺」字，揭開課程交流序幕，並致贈給川越高校師生。

昨天上午，僑泰學生做鳳梨主題簡報，下午則帶領川越高校師生到南投實地考察鳳梨田，介紹鳳梨成長環境及鳳梨產業發展，更體驗台灣奉茶文化及品嚐鳳梨酥。

新藤洋子說，川越2023年和僑泰締結姊妹校，本次參訪是重要里程碑，期盼雙方持續加強文化互動和學術交流。

僑泰雙語國際班導師魏鈴如說，雙方2022年起，從線上互動到實體互訪，如今擴展到課程交流。此次課程以「越在地，越國際」為理念，由台灣特產「鳳梨」出發，跨領域課程設計，並結合生物、歷史、地理、國文等科目，設計一系列包含鳳梨酵素製作、台灣鳳梨栽種史、八卦山地質介紹、飲茶與書法文化探究的課程，行銷台灣文化。

僑泰學生吳庭恩說，鳳梨主題成為這次台日交流的橋樑，在準備過程中，不但學會了統整所學知識，還要用英文加以表達，成長很多。陳韻安說，交流體會台日文化不同，課程不僅運用SDGs指標，也加入鳳梨的實驗及烹飪，讓活動更加生動有趣。