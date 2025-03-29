元大幸福日帶學童探索動物世界 傳遞生物多樣性、環境保育與永續發展

為陪伴學童度過愉快又有意義的兒童節，元大金控暨元大文教基金會3月29日舉辦「元大幸福日」活動，邀請桃園市頂社國小及新竹縣錦山國小共105位偏鄉學童，前往台北市立動物園展開一場寓教於樂的生態之旅，有30位元大志工暖心參與，一起傳遞生態保育觀念。

元大文教基金會長期關注社會公益，深信教育是改變未來的關鍵，為了將生物多樣性、環境保育與永續發展理念向下扎根，藉舉辦元大幸福日活動的機會，安排學童參觀溫帶、非洲動物區、企鵝館、大貓熊館及無尾熊等館區，元大志工化身一日導覽員，與學童分享動物棲息地、飲食習性，解說企鵝如何孵蛋、貓熊第六隻手指功用等知識，讓學童在滿滿的歡笑聲中學到環境保護的重要性。

參訪學童興奮地說，「今天最喜歡企鵝館，看到好多種類的企鵝，希望未來有機會能直接到南極看企鵝。」桃園市頂社國小孫俊國校長分享，帶著喜悅的心情來動物園校外教學，小朋友與大人們都感覺幸福滿滿，觀察動物之餘，也能學習如何維護生態。元大文教基金會表示，動物園是充滿記憶的地方，選在兒童節前夕舉辦活動，為學童們帶來物資上的幫助，也能傳遞生態保育觀念，讓元大的祝福陪伴學童們在學習的道路上快樂前行。