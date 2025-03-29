基隆攜手柏克萊分校開AI課搶名額 去年2學員上國立大學
基隆市政府為深化高中生的AI學習資源，今年再度與美國加州大學柏克萊分校合作，推動AI程式設計課程，透過遠距教學提供學生國際級的學習體驗。吸引219名高中生踴躍報名，篩選出30名正取學員，今天參加開幕式，學生說「程式設計課程很新奇」。
副市長邱佩琳參加開業式，參與課程的學生都是經過層層篩選出的菁英，代表基隆市的學習潛力與未來希望，透過與國際名校合作提供多元資源，鼓勵更多學子選擇在地高中就學。未來市府將持續推出更多有助於學生構建學習歷程的計畫，確保基隆的年輕世代在AI時代具備更強的競爭力。
由於去年合作計畫廣受好評，今年課程內容再升級，特別加入生成式人工智慧（包含AI GPT小助理）應用，讓學生在學習程式設計的同時，也能了解最前沿的AI技術。
柏克萊分校頂尖名師Allen Yang將在最後一堂課親自來台進行實體授課，為學生帶來最直接的學習體驗。課程結束後，表現優異的學生還有機會組隊參加加州大學柏克萊分校的機器人開放自主競賽，展現學習成果並與國際頂尖學生同台較勁。
此次課程自今天起到5月4日為期5個周末、共計10天的線上課程。課程結束後所有學生將獲頒加州大學柏克萊分校的官方證書，可作為學習歷程的重要佐證，對未來升學與發展有助益。
今年獲選的學員中有兩位學生去年亦曾參與該課程，並憑藉學習成果透過「特殊選才」考取國立大學的資工系與系統工程系。他們表示，去年課程內容相當精采，但當時程式撰寫程度尚未純熟，因此今年希望能再度學習Python程式語言，進一步深化能力，為未來發展奠定更堅實的基礎。
基隆市政府透過與國際頂尖大學合作，持續為學生打造更優質的學習環境，讓基隆的學子能夠與全球人才接軌，在AI時代中搶占先機，開創更廣闊的未來。
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