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桃園小校獲國科會協助辦科學市集 蘇俊賓承諾10年後一事

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動，也讓學生體驗茶文。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動，也讓學生體驗茶文。圖／龍源國小提供

桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，校方爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，今共同攜手舉辦「親職日暨科學園遊會」市集活動，讓學生體驗科學，桃園市副市長蘇俊賓出席時表示，市府的教育理念是希望每位學生都能及早發現自己有興趣領域，好好發展。

為深耕偏鄉小校的科學教育，龍源國小爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，號召成功大學、空軍官校等8所大學院校及知名的科技業友達光電，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動，讓學生體驗科學不再是遙不可及的冷知識，而是貼近日常生活的趣味探索。

不僅有「紙飛機九宮格」、「循環小水守」、「搖搖發電」等活動，龍源國小的學生們更親自設計並展示「倒轉陀螺」、「齒輪風景畫」的科學實驗，大小親子一同科學闖關遊戲，並讓參與的社區居民透過動手實驗來體驗科學的奧妙，突破傳統親職教育日的活動模式。

蘇俊賓表示，今代表市府感謝國科會及大學教授們，支持非山非市的小校，市府的教育理念，就是能夠爭取最好科學教育，讓學生從小學起及早了解自己的興趣，按照興趣發展，雖然龍源國小僅是90多人小學校，但希望讓學生感受到，校方是充滿關心及擁有豐富資源，可以適性探索好學校。

龍源國小今年創校63周年，因龍潭產茶，校方有製茶揉茶課程，帶領學生將茶存放10年後，大家一同開箱時空膠囊。蘇俊賓也承諾，今年要與學生一同封存，並於10年後和大家來開箱。

龍源國小校長陳梅蓉表示，學校一直致力於爭取優質教育資源，透過這次與國科會及各大學的合作，讓學生不僅是知識的學習者，更能成為科學的推廣者，培養孩子們對科學的興趣與實作能力。未來，學校也將持續推動類似活動，讓科學教育更貼近孩子的日常生活。

桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動，也讓學生體驗茶文化。圖／龍源國小提供
桃園市龍潭區龍源國小為90多人的偏鄉小校，不過市府致力辦學，爭取由國立成功大學主辦的國科會科普專案，共同攜手龍源國小舉辦「科學園遊會」市集活動，也讓學生體驗茶文化。圖／龍源國小提供

國科會 成功大學 科學

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