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不讓重度聽障限制夢想 嘉義15歲鋼琴少女站上波蘭舞台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義國中學生黃湘詞（右二）展現奮發精神，今天獲市長黃敏惠（左二）頒為嘉義優秀青年。記者黃于凡／攝影
嘉義國中學生黃湘詞（右二）展現奮發精神，今天獲市長黃敏惠（左二）頒為嘉義優秀青年。記者黃于凡／攝影

嘉義國中學生黃湘詞罹患重度聽障，嘈雜世界對她而言安靜無聲，需要戴上助聽器才能打破寂靜，但她憑藉意志力，從小學習鋼琴、書法等才藝，參加比賽屢次獲獎，還獲邀至波蘭演出，展現奮發向上精神，今天青年節獲市長黃敏惠頒為嘉義優秀青年，肯定勇敢追夢。

黃湘詞1歲半被診斷罹患重度聽覺障礙，父母帶著她四處求醫，在聽力師建議下，4歲開始學習鋼琴，起初節拍器如同無聲存在，鼓聲更只是一片模糊噪音，但黃湘詞憑藉意志力，勤奮練習，8歲通過美黛耳公司初選，獲邀至波蘭演出，站上大型晚會舞台展現才華。

黃湘詞也在9歲時加入書法社，潛心研習書法藝術，雖然她的聽力受限，無法完整理解課程內容，但黃湘詞總是下課後主動請教老師，經常一問便是數小時，兩度榮獲聽障國語文比賽特優，並在美展市賽中屢獲佳績，更在各大比賽中多次奪得優異成績。

黃湘詞說，從小受聽力障礙困擾，無法聽見別人講話聲音，需要戴著助聽器才能聽見，若在噪音環境也會受到影響，別人講話聲音會變很小聲，需要配合觀察唇語、表情，才能與其他人對話，學習過程很辛苦，但她會繼續努力，希望創造出屬於自己的精彩人生。

嘉義國中校長莊裕庭說，黃湘詞雖然罹患聽力障礙，但她仍非常認真、不放棄，把握每一個學習機會，從小為了改善聽力，勤練鋼琴，也學習書法修煉自己，去年還獲得全國身障生書法特優，永不放棄的精神值得大家學習。

莊裕庭也說，去年市長黃敏惠帶學生觀賞「台灣超人」電影，傳遞超越自己、永不放棄，找到自己生命中的光理念，黃湘詞獲頒嘉義優秀青年，是很棒的嘉義超人，今年也為她申請總統教育獎，已進入複選有望獲獎。

嘉義國中學生黃湘詞（右三）展現奮發精神，今天獲市長黃敏惠（左三）頒為嘉義優秀青年。記者黃于凡／攝影
嘉義國中學生黃湘詞（右三）展現奮發精神，今天獲市長黃敏惠（左三）頒為嘉義優秀青年。記者黃于凡／攝影
嘉義國中學生黃湘詞（中）展現奮發精神，不懼重度聽障考驗，學習鋼琴及書法，還曾獲邀至波蘭演出。記者黃于凡／攝影
嘉義國中學生黃湘詞（中）展現奮發精神，不懼重度聽障考驗，學習鋼琴及書法，還曾獲邀至波蘭演出。記者黃于凡／攝影

嘉義 鋼琴 青年

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