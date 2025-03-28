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全國小學籃球聯賽 澎湖中山國小蟬連冠軍

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖中山國小今天在EBC全國小學籃球錦標賽「小校組」決賽中，以47比33比數，擊敗宜蘭育才國小隊奪得冠軍寶座。這是中山國小連續2年奪得此項賽事冠軍，澎湖離島小學真的不簡單。

澎湖縣議會副議長藍凱元與教育處長林長安今天都兼程趕赴為冠軍決賽加油，對於中山國小籃球隊能在全國小學籃球錦標賽「小校組」一路過關斬帶回冠軍，當場致贈獎勵金。

全國小學籃球錦標賽「小校組」賽事，全國有18縣市325支球隊參賽，澎湖有中山，中正，馬公和吉貝等校參賽。賽事從24日開打，中山國小先以50比36擊敗宜縣碧候國小，又以44比21打敗宜縣大洲，再以44比24贏了苗縣泰興，昨天以50比31戰勝宜縣育英，取得分組冠軍進入今天4強賽，澎湖馬公國小則在四強賽中落敗獲得第4名。

今天的4強賽，中山國小以58比42擊敗南投縣地利國小；冠軍決賽中，對上有多位選手身高在160公分以上的宜蘭育才國小隊，小球員挾著基本動作敏捷優勢全力以赴，最終以47比33拿下冠軍，也順利完成2連霸，創下澎湖小學校在全國籃球賽事紀錄。

小學 澎湖縣 馬公

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