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書寫黑熊之死 「未完的旅程」作者周日有熊國台東揭秘辛
一隻編號568、來自台中大雪山的台灣黑熊，曾多次誤入陷阱，或進入農舍、果園覓食，一度差點衍生人熊衝突，成為台灣保育史上最頻繁造訪人類聚落的「問題熊」。牠的一生從二次救援、二次野放，最後竟出現過去在台灣保育史上從未出現的「返家行為」。
被異地野放到南投丹大的568，25天內移動了54.75 公里、翻越14道陡峻陵線，上下海拔從432公尺到2050公尺，全程避開人類聚落與農田，一心往大雪山走去。2022年5月，就在牠踏上回家的最後一哩路時，卻誤中陷阱，在原住民獵人的3聲槍響後，結束了這趟未完的旅程，震撼台灣社會。
隔年，3名槍殺黑熊的獵人祖孫卻與林業及自然保育署官員，一同將568送回牠的故鄉，引發外界兩極評論。作為保育主管機關的林業保育署為何卻會邀請「殺熊凶手」送568回家，是放水嗎？
568曲折又戲劇性的故事感動了資深記者蔡惠萍，她耗費一整年、用盡20餘年的書寫功力，寫下了「未完的旅程—一隻台灣黑熊人間啟示錄」，該作品不僅榮獲第13屆「全球華文文學星雲獎」報導文學首獎，她更進一步將報導擴寫，該書上市後，受到熱烈迴響，半年內已4刷，在現今書市寫下不俗成績。本周日（30）下午蔡惠萍將跨越海岸山脈，來到黑熊出沒熱點的「有熊國」台東，分享關於書寫這本書背後不為人知的祕辛，還有發生在「有熊國」裡關於人與熊的故事，歡迎民眾前來聆聽，感受生命的力量與感動。
報名請至：https://forms.gle/2nQ7MAURTC2pVzLEA
日期：114年3月30日（日）
時間：15：00-17：00
地點：台東桂田喜來登酒店5樓 國際劇院（台東縣台東市正氣路316號）
*參加講座就有機會 獲得黑熊小禮
*本活動可登錄教師研習丶公務人員學習時數2小時
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