快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家Aki再訪新北貢寮豐珠中學 攜手學生共同創作

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
大石曉規希望學生能開心的作畫，就算不小心失敗也能接受並轉化為作品的一部分。 圖／觀天下有線電視提供
大石曉規希望學生能開心的作畫，就算不小心失敗也能接受並轉化為作品的一部分。 圖／觀天下有線電視提供

日本知名藝術家大石曉規Aki今年再度到訪豐珠中學，這次他不僅帶來創意與熱情，更親自指導學校學生，共同完成一幅充滿活力與故事性的壁畫。經過數日的努力，這幅作品正式完工，牆面生動描繪出學校的多元課程與活動，包括龍舟、羽球、爬山、騎腳踏車、浮潛等，展現學生們豐富的學習經驗與無限的探索精神。

藝術家Aki表示，去年駐校創作時，看到學生們對藝術的熱愛，也感受到這所學校對創意與美學教育的重視，這讓他非常感動。所以這次來希望不只是自己畫，而是讓學生們一起參與，親手創造屬於他們的作品。

這次壁畫與大型畫布的創作不只是Aki的個人作品，而是一場藝術學習與合作的體驗，主要訓練學生可以用開心的經驗出發，並有自信的畫下圖案，希望他們可以接受每一筆畫，即使不小心失敗也轉化成作品的一部分，接受它。

豐珠中學校長林麗雲表示，這次的計畫不僅讓學生近距離接觸國際藝術家，更讓他們透過實際創作，體驗到藝術的魅力與價值。我們希望未來能有更多這樣的機會，讓藝術真正融入校園，成為學生學習的一部分。

壁畫 藝術家

延伸閱讀

日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域

新北青創土城電商基地開幕 整合一站服務解決痛點

新北兒童節送好康 觀光工廠玩翻假期

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

相關新聞

書寫黑熊之死 「未完的旅程」作者周日有熊國台東揭秘辛

一隻編號568、來自台中大雪山的台灣黑熊，曾多次誤入陷阱，或進入農舍、果園覓食，一度差點衍生人熊衝突，成為台灣保育史上最...

新北瑞芳6校走讀黃金博物館 體驗礦山之美

瑞芳地區6所學校今（28）日共同舉行「走讀黃金博物館 體驗礦山之美」的活動，結合黃金博物館的導覽，認識在地文化與生態，並在古老的銅品加工廠，現為時雨中學體育館辦理礦山文化闖關活動，透過實地參訪與闖關活動，讓在地文史向下扎根，拓展學童的視野，促進跨校交流與學習。

藝術家Aki再訪新北貢寮豐珠中學 攜手學生共同創作

日本知名藝術家大石曉規Aki今年再度到訪豐珠中學，這次他不僅帶來創意與熱情，更親自指導學校學生，共同完成一幅充滿活力與故事性的壁畫。經過數日的努力，這幅作品正式完工，牆面生動描繪出學校的多元課程與活動，包括龍舟、羽球、爬山、騎腳踏車、浮潛等，展現學生們豐富的學習經驗與無限的探索精神。

代理教師被「難搞家長和各處室」弄昏頭 網：連資深老師也可能面對

「老師的雜事和一些瑣碎的事情讓我的熱忱逐漸消退」一名女網友近日在論壇如此感嘆，原PO更說，她去年剛考上代理教師，帶小學三年級的學生，而下學期開學才沒經過幾個禮拜，就已遇到與處室溝通之難，有時行政流程出錯，原PO打電話詢問，還莫名被兇，加上原PO從上學期開始就要面對不好應付的家長，讓她想尋求保持教育熱忱之道。

國小社團老師涉不當管教 嘉院判連帶校方需國賠

嘉義縣何姓女社團老師被控言語侮辱學童，且將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國賠，嘉院認為何女已侵害學童身體及人格權...

學生刻苦自律老師奉獻付出 彰化西南角國中技藝班10人得獎

國立二林工商開辦國中技藝班，經過一年多指導，學生參加全縣113學年度國中技藝教育課程競賽，勇奪10個獎項，包辦漆作裝潢組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。