藝術家Aki再訪新北貢寮豐珠中學 攜手學生共同創作

日本知名藝術家大石曉規Aki今年再度到訪豐珠中學，這次他不僅帶來創意與熱情，更親自指導學校學生，共同完成一幅充滿活力與故事性的壁畫。經過數日的努力，這幅作品正式完工，牆面生動描繪出學校的多元課程與活動，包括龍舟、羽球、爬山、騎腳踏車、浮潛等，展現學生們豐富的學習經驗與無限的探索精神。

藝術家Aki表示，去年駐校創作時，看到學生們對藝術的熱愛，也感受到這所學校對創意與美學教育的重視，這讓他非常感動。所以這次來希望不只是自己畫，而是讓學生們一起參與，親手創造屬於他們的作品。

這次壁畫與大型畫布的創作不只是Aki的個人作品，而是一場藝術學習與合作的體驗，主要訓練學生可以用開心的經驗出發，並有自信的畫下圖案，希望他們可以接受每一筆畫，即使不小心失敗也轉化成作品的一部分，接受它。

豐珠中學校長林麗雲表示，這次的計畫不僅讓學生近距離接觸國際藝術家，更讓他們透過實際創作，體驗到藝術的魅力與價值。我們希望未來能有更多這樣的機會，讓藝術真正融入校園，成為學生學習的一部分。