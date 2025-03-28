快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

新北瑞芳6校走讀黃金博物館 體驗礦山之美

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北角六校學子走讀黃金博物館，深入認識地方文史。 圖／觀天下有線電視提供
東北角六校學子走讀黃金博物館，深入認識地方文史。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳地區6所學校今（28）日共同舉行「走讀黃金博物館 體驗礦山之美」的活動，結合黃金博物館的導覽，認識在地文化與生態，並在古老的銅品加工廠，現為時雨中學體育館辦理礦山文化闖關活動，透過實地參訪與闖關活動，讓在地文史向下扎根，拓展學童的視野，促進跨校交流與學習。

本次活動由瑞濱國小主辦，九份國小、瓜山國小、濂洞國小、鼻頭國小和欽賢國中五校合辦，黃金博物館和時雨高中協辦，254位親師生在6校校長的帶領下，聆聽礦山獨有的文化故事，品味金瓜石春日的美麗風光，體驗在地學子專屬的「礦山兒童節」。

黃金博物館的參訪活動採「跨校依年級分組」，各組學生將依序參觀黃金博物館的「黃金館、四連棟、大地館及煉金樓」，黃金博物館的志工為學童提供深入淺出的導覽解說，並由各組老師引導學生自主觀察與學習。

為了讓學生更深入了解黃金博物館的在地文史，上午導覽結束後，全體師生步行至時雨中學體育館進行礦山文化闖關活動，體驗不同學校設計的礦山特色課程與教學內容。

瑞濱國小校長李瑩映表示，黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，並保留珍貴且豐富的礦山文化，此次的館校合作具有重要的意涵，藉由展示和教育活動，建構一種課堂外終身學習的場域。除了認識地方文史，學童透過活動認識不同學校的朋友，提升社會情緒學習的能力。

礦山 體育館 黃金博物館

延伸閱讀

日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域

新北青創土城電商基地開幕 整合一站服務解決痛點

新北兒童節送好康 觀光工廠玩翻假期

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

相關新聞

書寫黑熊之死 「未完的旅程」作者周日有熊國台東揭秘辛

一隻編號568、來自台中大雪山的台灣黑熊，曾多次誤入陷阱，或進入農舍、果園覓食，一度差點衍生人熊衝突，成為台灣保育史上最...

新北瑞芳6校走讀黃金博物館 體驗礦山之美

瑞芳地區6所學校今（28）日共同舉行「走讀黃金博物館 體驗礦山之美」的活動，結合黃金博物館的導覽，認識在地文化與生態，並在古老的銅品加工廠，現為時雨中學體育館辦理礦山文化闖關活動，透過實地參訪與闖關活動，讓在地文史向下扎根，拓展學童的視野，促進跨校交流與學習。

藝術家Aki再訪新北貢寮豐珠中學 攜手學生共同創作

日本知名藝術家大石曉規Aki今年再度到訪豐珠中學，這次他不僅帶來創意與熱情，更親自指導學校學生，共同完成一幅充滿活力與故事性的壁畫。經過數日的努力，這幅作品正式完工，牆面生動描繪出學校的多元課程與活動，包括龍舟、羽球、爬山、騎腳踏車、浮潛等，展現學生們豐富的學習經驗與無限的探索精神。

代理教師被「難搞家長和各處室」弄昏頭 網：連資深老師也可能面對

「老師的雜事和一些瑣碎的事情讓我的熱忱逐漸消退」一名女網友近日在論壇如此感嘆，原PO更說，她去年剛考上代理教師，帶小學三年級的學生，而下學期開學才沒經過幾個禮拜，就已遇到與處室溝通之難，有時行政流程出錯，原PO打電話詢問，還莫名被兇，加上原PO從上學期開始就要面對不好應付的家長，讓她想尋求保持教育熱忱之道。

國小社團老師涉不當管教 嘉院判連帶校方需國賠

嘉義縣何姓女社團老師被控言語侮辱學童，且將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國賠，嘉院認為何女已侵害學童身體及人格權...

學生刻苦自律老師奉獻付出 彰化西南角國中技藝班10人得獎

國立二林工商開辦國中技藝班，經過一年多指導，學生參加全縣113學年度國中技藝教育課程競賽，勇奪10個獎項，包辦漆作裝潢組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。