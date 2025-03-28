新北瑞芳6校走讀黃金博物館 體驗礦山之美

瑞芳地區6所學校今（28）日共同舉行「走讀黃金博物館 體驗礦山之美」的活動，結合黃金博物館的導覽，認識在地文化與生態，並在古老的銅品加工廠，現為時雨中學體育館辦理礦山文化闖關活動，透過實地參訪與闖關活動，讓在地文史向下扎根，拓展學童的視野，促進跨校交流與學習。

本次活動由瑞濱國小主辦，九份國小、瓜山國小、濂洞國小、鼻頭國小和欽賢國中五校合辦，黃金博物館和時雨高中協辦，254位親師生在6校校長的帶領下，聆聽礦山獨有的文化故事，品味金瓜石春日的美麗風光，體驗在地學子專屬的「礦山兒童節」。

黃金博物館的參訪活動採「跨校依年級分組」，各組學生將依序參觀黃金博物館的「黃金館、四連棟、大地館及煉金樓」，黃金博物館的志工為學童提供深入淺出的導覽解說，並由各組老師引導學生自主觀察與學習。

為了讓學生更深入了解黃金博物館的在地文史，上午導覽結束後，全體師生步行至時雨中學體育館進行礦山文化闖關活動，體驗不同學校設計的礦山特色課程與教學內容。

瑞濱國小校長李瑩映表示，黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，並保留珍貴且豐富的礦山文化，此次的館校合作具有重要的意涵，藉由展示和教育活動，建構一種課堂外終身學習的場域。除了認識地方文史，學童透過活動認識不同學校的朋友，提升社會情緒學習的能力。