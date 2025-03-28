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代理教師被「難搞家長和各處室」弄昏頭 網：連資深老師也可能面對

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小學代理教師好奇如何在與處室、家長溝通面臨問題的情況下，保有教育熱忱。示意圖／聯合報系資料照片
一名小學代理教師好奇如何在與處室、家長溝通面臨問題的情況下，保有教育熱忱。示意圖／聯合報系資料照片

「老師的雜事和一些瑣碎的事情讓我的熱忱逐漸消退」一名女網友近日在論壇如此感嘆，原PO更說，她去年剛考上@@@代理教師@@@，帶小學三年級的學生，而下學期開學才沒經過幾個禮拜，就已遇到與處室溝通之難，有時行政流程出錯，原PO打電話詢問，還莫名被兇，加上原PO從上學期開始就要面對不好應付的家長，讓她想尋求保持教育熱忱之道。

原PO在Dcard以「請問各位老師，怎麼能一直保持對教育的熱忱呢？」為題發文表示，自去年剛考上代理教師帶小學三年級學生以來，與行政處室溝通的問題在近期明顯浮現，原PO指出，有些處室處理問題會互相推諉責任，或者當她致電詢問處室本身的流程疏失時，遭到莫名其妙的不友善回應，讓原PO感到無辜。

除了處室的問題外，原PO從上學期就要同時面對她覺得難搞的家長，甚至有時下班還得回他們訊息，讓她有一個禮拜心理內耗到接連生病；但是原PO也指出若不是上述雜事消磨她的熱忱，她其實很喜歡和小朋友相處，因為看見小朋友的進步時，都有種難以言說的感動，據此，原PO在文末詢問，「請問各位老師，都是如何保持對教育的熱忱呢？」

網友們大多留言鼓勵原PO，「這是很多新手老師（甚至資深老師）都會面對的問題，尤其是第一次帶班、適應學校行政文化時，可能會覺得理想與現實有很大的落差」、「感覺妳是個溫柔的老師」、「聽起來大多是與處室磨合的問題，最簡單就是直接換學校，在校期間多打聽其他學校風格，參加研習多認識代理夥伴互相交流資訊」、「換到好學校就會有好心情與熱忱了」。

專業網友更建議以下幾個重點以維持教育熱忱：「回到初心：聚焦在孩子身上」、「適度劃清界線，保護自己的心理健康」、「與同事／前輩建立支持系統」、「分清楚『體制問題』與『熱忱問題』」，以及「允許自己調整方向，但不要急著做決定」。

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