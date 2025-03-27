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學生刻苦自律老師奉獻付出 彰化西南角國中技藝班10人得獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商指導國中生參加本學年彰化縣中藝教育課程競賽，榮獲10個獎項。圖／二林工商提供
國立二林工商指導國中生參加本學年彰化縣中藝教育課程競賽，榮獲10個獎項。圖／二林工商提供

國立二林工商開辦國中技藝班，經過一年多指導，學生參加全縣113學年度國中技藝教育課程競賽，勇奪10個獎項，包辦漆作裝潢組第一、二名，在文書處理組拿下第一名，成績斐然。

國中技藝教育課程競賽共設12個競賽職群、35個競賽組別，今年514名選手參賽，產生171個獎項，二林工商的國中技藝班學生獲漆作裝潢組第一名和第二名、文書處理組第一名和第五名，商業記帳組獲第二、五、六名，建築製圖組第三、四名，電子應用組第三名。

文書處理組第一名學生陳姿蓉就讀草湖國中，經師長鼓勵參加二林工商的國中技藝課程，每周三到二林工商學習。她表示，感謝二林工商教師林鴻燁在訓練過程，如師如友，耐心指導，對文書處理技巧的理解日益加深，從最初摸索到現今得心應手讓她領悟「學海無涯，努力為舟」真諦。

商業記帳組第二名張宜軒的競賽分數100分，卻交卷慢一步，被列為第二名，大城國中和二林工商的師長都為她扼腕。指導老師二林工商實習主任黃秋柑說，商業記帳組競賽激烈，張宜軒踏實且持之以恆的練習，即使假日和228連假須到市場幫家裡做生意，仍找時間練習，堅持不懈怠的努力終獲獎項。

二林工商為草湖國中、大城國中、原斗國中小與縣立成功高中等學校開辦技藝課程，歸功選手刻苦自律，國中老師攜手並肩前進，共譜技藝教育輝煌。二林工商校長丁志昱說，技藝課程幫偏鄉學子創造成功的機會與經驗，建立自信心，並有校內老師的堅持與無私奉獻，才能助攻國中生勇奪10個獎項。

國中生 教師

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