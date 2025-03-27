影／不混班參加接力大賽 頭份國中七、八年級勇奪雙金

苗栗縣頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午專程到校為選手加油打氣並頒發獎勵金，盼大家在全國賽依然表現亮眼，為家鄉爭光。

頭份市公所指出，頭份國中參加全縣大隊接力選拔賽，其中七年級組共12隊參賽，八年級組有17隊，可說競爭激烈，依頭份市公所訂定的運動及藝文績優人才獎勵金核發作業要點，共核發選手及教練獎勵金1萬6000元，另外頭份國中在今年全縣中小學聯合運動會中，跳遠、跳高等單項運動項目成績優異，也獲頒選手及教練獎勵金6300元。

頭份國中學務主任古皓彰表示，頭份國中沒有體育專班，但校園運動風氣蓬勃發展，體育社團多元，有棒球、羽球、排球、籃球、足球、田徑等。這次國中小學普及化運動大隊接力賽，校方派出七年級706、八年級805班參加苗栗縣複賽，雙雙勝出，是近年來苗栗縣第一所國中普通班（非體育專班也非混班）參賽且奪冠，6月將代表苗栗參加全國賽，相信在老師指導下，同學都會認真練習，為苗栗縣爭取佳績。

八年級導師廖小鳳說，感謝市長勉勵和市民代表的支持，全校將持續精進運動發展，將身心調適到最佳狀態，在全國賽能一舉成名。學生吳栯靚說，今天有市長的鼓勵加油和支持，全班都很有信心，一定要努力為苗栗奪得獎牌。

羅雪珠表示，她自己也是頭份國中校友，看到學弟妹努力有成，七、八年級的2班普通班參加苗栗縣大隊接力雙雙奪冠，可說是頭份之光，希望大家能為苗栗縣、頭份市及母校再爭取佳績。