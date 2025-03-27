影／不混班參加接力大賽 頭份國中七、八年級勇奪雙金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份國中大隊接力選手展現訓練成果。圖／頭份市公所提供
頭份國中大隊接力選手展現訓練成果。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午專程到校為選手加油打氣並頒發獎勵金，盼大家在全國賽依然表現亮眼，為家鄉爭光。

頭份市公所指出，頭份國中參加全縣大隊接力選拔賽，其中七年級組共12隊參賽，八年級組有17隊，可說競爭激烈，依頭份市公所訂定的運動及藝文績優人才獎勵金核發作業要點，共核發選手及教練獎勵金1萬6000元，另外頭份國中在今年全縣中小學聯合運動會中，跳遠、跳高等單項運動項目成績優異，也獲頒選手及教練獎勵金6300元。

頭份國中學務主任古皓彰表示，頭份國中沒有體育專班，但校園運動風氣蓬勃發展，體育社團多元，有棒球、羽球、排球、籃球、足球、田徑等。這次國中小學普及化運動大隊接力賽，校方派出七年級706、八年級805班參加苗栗縣複賽，雙雙勝出，是近年來苗栗縣第一所國中普通班（非體育專班也非混班）參賽且奪冠，6月將代表苗栗參加全國賽，相信在老師指導下，同學都會認真練習，為苗栗縣爭取佳績。

八年級導師廖小鳳說，感謝市長勉勵和市民代表的支持，全校將持續精進運動發展，將身心調適到最佳狀態，在全國賽能一舉成名。學生吳栯靚說，今天有市長的鼓勵加油和支持，全班都很有信心，一定要努力為苗栗奪得獎牌。

羅雪珠表示，她自己也是頭份國中校友，看到學弟妹努力有成，七、八年級的2班普通班參加苗栗縣大隊接力雙雙奪冠，可說是頭份之光，希望大家能為苗栗縣、頭份市及母校再爭取佳績。

市公所強調，市公所訂的「苗栗縣頭份市運動及藝文績優人才獎勵金核發作業要點」，旨在獎勵優秀人才參加各項運動競技及藝文技藝競賽，培養優秀的運動和藝文人才，歡迎市內各校及符合資格的市民踴躍提出申請。此外，市公所也會補助各校培訓運動、藝文人才訓練及參賽經費，提升各校對體育及藝文活動的重視。

頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午專程到校為選手加油打氣並頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供
頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午專程到校為選手加油打氣並頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供
頭份國中大隊接力選手展現訓練成果。圖／頭份市公所提供
頭份國中大隊接力選手展現訓練成果。圖／頭份市公所提供
頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午到校為選手加油打氣並頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供
頭份國中參加今年國中小普及化運動縣內的大隊接力選拔賽，七、八年級組都奪金，將代表苗栗縣參加6月的全國賽，頭份市長羅雪珠上午到校為選手加油打氣並頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市長羅雪珠肯定頭份國中大隊接力選手的表現。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市長羅雪珠肯定頭份國中大隊接力選手的表現。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 運動 頭份

延伸閱讀

苗縣通霄台1線死亡車禍 騎士自撞路旁金爐不治

台灣觀光4月主打縣市出爐 觀光署攜手黃小玫拍片推國旅

一年僅約50人申請 苗栗縣府籲多利用產婦與嬰兒營養補助

慶祝兒童節 苗栗縣各地「童樂會」時間看這裡

相關新聞

考上「夢想的北一女」 基隆女高中生通勤1周放棄：無法撐3年

基隆市政府「基隆Podcast」頻道播出「大基隆留才在地就學」節目，邀請基隆高中二年級蘇庭以、基隆女中三年級學生王妤禎現...

AR互動+麥塊遊戲 桃市樂善國小55周年校慶科技感十足

桃園市樂善國小最近迎來55周年校慶，一改傳統慶祝方式，學校以融合在地文化的「師生書畫攝影展」及結合AR互動技術的校園公共...

台東體中現代五項運動 全國賽囊括團體2金1銅

國立台東大學附屬體育高級中學參加114年全國現代五項中正盃暨中等學校錦標賽，囊括團體2金1銅，成績斐然，其中，應屆畢業生...

屏東縣舉辦首屆國小客家歌謠競賽 16校近500名學童參賽

傳承家鄉客語與文化之美，屏東縣政府4月1日上午9時以「響客屏傳」為主題舉辦首屆國民小學客家歌謠競賽，縣內16校近500名...

台南學區劃分不均 小校招生苦

台南114學年度起取消國中、小自由學區，改一般學區，國中小正辦理招生，熱門學校及位置好的學校依然搶破頭，建興國中備取名額...

桃園八德三元宮贈大勇國小球隊專車 大學長徐若熙來贊聲

桃園市八德區大勇國小由於球隊專車老舊不堪，八德大廟三元宮及主委暨市議員呂林小鳳今贈全新專車及球衣，支持這所孕育出職棒球星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。