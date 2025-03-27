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台南故事走讀串聯文化地景！學生當記錄人「拍片說家鄉故事」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，以「親子共讀」為主軸，串聯南區、佳里、麻豆、善化、大內區等區內特色路線，透過親子共讀、社區踏查與影片創作，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記錄人。

計畫分「親子組」與「校園團體組」，廣邀南市國小三年級至國中學生組隊參加，並拍攝短片做為創作成果。學生可從三條指定走讀路線中擇一參與，包括南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」、佳里區與麻豆區的「鬥鬧熱」藝陣文化之旅，以及善化與大內區的「酪印幸福」農食文化探索，或從已出版的繪本中選擇走讀路線。學生透過導讀、實地踏查與影像紀錄等歷程，培養觀察力、表達力等素養。

西港國中學生以「甘味」為主題，走讀南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線中的在地美食場景，走訪甜圓飲冰室、蓮華素食與甘味囍餅蛋糕店，透過鏡頭記錄美食背後的故事與人情。他們不僅品味味道，更以創意方式訪談與記錄，將地方文化轉化為富有溫度的影音作品。

和順國小學生走讀該校「行喲！走聖火」繪本路線，走訪保安宮、美食商家與台灣歷史博物館。他們以攝影及文字記錄社區的變遷與文化風貌，學習從觀察轉化為表達，逐步培養敘事與影像語言能力。

南區「歡喜迺灣裡 大呷古早味」路線出自於繪本「喜事竹夢」、「走揣灣裡啥物味」、「走揣灣裡古早味」；佳里與麻豆的「鬥鬧熱」藝陣文化之旅，出自於「奉中奇緣」、「蜈蚣治水」、「謝厝寮的金獅陣」、「尋循善柚」等繪本。

善化與大內區的「酪印幸福」農食文化探索，出於「夏天幸福的『酪』印」、「阿成的外婆家」、「牛鈴若響」、「酪印幸福」等繪本，學生除參與走讀，也拍攝活動歷程參與評選，透過閱讀、實境、創作的整合實踐，讓學生在踏查中看見文化、在閱讀中培養自信、在創作中發聲，進一步讓家鄉故事持續傳承。

兒童家鄉故事繪本創作已出版88冊，涵蓋全市36個行政區，今年將達成「區區有繪本」的目標。教育局長鄭新輝表示，此次走讀活動是深化繪本應用的延伸實作，透過閱讀、探索與創作三位一體的學習歷程，不僅讓孩子認識地方，更以行動參與家鄉文化的保存與傳承。

台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記錄人。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動「家鄉故事繪本走讀計畫」，讓學生從故事中出發，轉化為家鄉文化的記錄人。記者鄭惠仁／攝影

教育局 美食 親子

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