AR互動+麥塊遊戲 桃市樂善國小55周年校慶科技感十足

桃園市樂善國小最近迎來55周年校慶，一改傳統慶祝方式，學校以融合在地文化的「師生書畫攝影展」及結合AR互動技術的校園公共藝術「S.TEAM樂園」為主軸，學生更自製「磚窯麥課機」Minecraft遊戲，將大坪頂磚窯產業數位化，展現科技與藝術並重的教育成果。

校慶活動中，「師生書畫攝影展」分為3大主題，包括廣達「游於藝」特展、學生「家鄉」主題書畫作品及「樂善之美」學生攝影展。

校長簡妙娟表示，此展覽不僅展現師生藝術才華，也讓學生通過創作深化對家鄉文化的認同，樂善國小位於大坪頂地區，擁有豐富自然景觀與人文底蘊，學生們將家鄉美景、人文故事與在地情感融入作品中，展現對土地的連結，展覽也跨校邀請桃園國小老師黃伯思、長庚國小校長謝明杰等藝術工作者參與，透過作品展示與現場交流，豐富學生藝術視野。

另，學校29日也將舉行校園公共藝術「S.TEAM樂園」揭牌儀式，校方表示，「S.TEAM樂園」由藝術家黃浩德設計，融合大坪頂地區的磚窯產業文化元素，並運用數位互動技術，在作品中嵌入一維條碼與QR Code，讓參觀者能透過手機深入了解創作背景；不僅代表校園景觀更新，也體現學校教育理念，希望藉此引導學生探索與合作。

特別的是，學校麥塊菁英班與3年級學生共同開發了「磚窯麥課機」Minecraft遊戲，將傳統磚窯產業搬進虛擬世界，盼結合在地文化與科技教育，讓學生在遊戲中學習歷史，體現學校教育創新精神。