基隆女高中生揭捨北一女原因 在地就學更有機會攻頂大

基隆市政府「基隆Podcast」頻道播出「大基隆留才在地就學」節目，邀請基隆高中二年級蘇庭以、基隆女中三年級學生王妤禎現身說法，她們說「在地就學更有機會直攻頂大，實現夢想」。蘇庭以當年國中會考可進北一女，但她因為車程來回要3個多小時決定捨棄，選擇基中就讀，目前成績也相當亮眼。

基隆市政府教育處於今起每周一集，透過「基隆Podcast」頻道播出「大基隆留才在地就學」系列節目，邀請學生現聲說法，分享在地就學經驗。

蘇庭以國中會考以35.8的成績（滿分36，32分可上北一女）可以進入全國女生的夢幻名校北一女，她說，當時迫不急待地想去校園走走看看，於是從安樂區住家先搭公車到台北再換捷運，來回必須花3個多小時。

蘇庭以表示，她原先的規畫是可以在車上K書、背單字、聽英文會話，但前後試了1周後發現根本行不通，因為早上6點起床，精神不濟，沒法讀書，「這經驗實在太差，根本不可能撐3年。」蘇庭以說，她媽媽開車載她從家到基隆高中只要10分鐘，最後她選基中就讀。

蘇庭以經過升學抉擇，興趣在經濟科系，她說，學會用更長遠眼光看升學議題，尤其她哥哥就也是以繁星方式進到政大資管系，她說「當時北一女曾經是我的夢想，但從多元入學面向來看，可能大學更重要，把高中當跳板就好，繁星確定學系後，有半年時間可以做自己的事，很令人期待。」

王妤禎會考成績20.8，可以申請到台北名校，她說「沒考到前三志願的學校，完全不值得花時間去通勤。」王妤禎表示，繁星入學管道只要校排前50％，就有機會申請頂大，不論是國英數或音樂體育每一科都要維持好，她要讀法律，第二比序是公民科成績是她的強項，就有機會贏過別人，她繁星上成大法律系。