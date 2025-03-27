台東體中現代五項運動 全國賽囊括團體2金1銅

國立台東大學附屬體育高級中學參加114年全國現代五項中正盃暨中等學校錦標賽，囊括團體2金1銅，成績斐然，其中，應屆畢業生劉奕辰、古家豪順利考取國立台東大學競技系，人才留在故鄉。

校長陳明志指出，近年縣府、縣體育會及縣現代五項委員會的支持下，再加上教練團努力經營推展，已有多所國小積極參與五項運動，尤其在現今多元學習的教育環境中，提供孩子們多元的學習管道和未來升學路上的成就。

114年全國現代五項中正盃暨中等學校錦標賽日前於高雄舉行，台東體中傳來捷報，抱回國中男子及女子組團體金牌；高中男子組也獲得團體銅牌成績；另目前就讀國中部二年級的林俞彤更勇奪個人項目的銅牌。

此次選手參賽不僅獲得優異成績，應屆畢業生劉奕辰、古家豪2位學生更順利考取東大競技系，這也是東體長期以來致力推動的建置四級運動發展，從國小啟蒙到升上大學繼續專業訓練，將運動人才留在台東。