屏東縣舉辦首屆國小客家歌謠競賽 16校近500名學童參賽

傳承家鄉客語與文化之美，屏東縣政府4月1日上午9時以「響客屏傳」為主題舉辦首屆國民小學客家歌謠競賽，縣內16校近500名學童齊聚屏東演藝廳參賽，展現在地族群文化，唱響客家，當天現場也會直播，邀請大家參與音樂盛宴。

屏東縣府客家事務處表示，今年參賽學校以客庄地區學校為主，希望學童透過客家歌謠演唱搭配表情與活潑肢體動作，體驗客家文化豐富的內涵並分享音樂的美感經驗，讓文化傳承通過教育的脈絡永續發展，學童透過展演交流，將會是今年兒童節深刻記憶，期待未來每年都能舉辦，有更多客庄與非客庄的學童一起參與，發揚客家語言與文化。

屏東縣是六堆客家重要發展區域，縣府近年積極在學校推動客語沉浸式教學、客語生活學校、本土語言課程及客語結合十二年國教校定課程等，營造校園優質客語學習環境，今年參賽隊伍有些是全國各項賽事名列前茅的隊伍，也有將學習融入日常生活首度參賽的隊伍，藉由藝文展演增進學生客語能力與舞台經驗，系統性構築學習系統，俾利文化扎根。

獎勵參賽學童，競賽分別頒發金質獎3萬元、銀質獎2萬元、銅質獎1萬元、優選獎 8000元、甲等獎3000元，精彩賽事將在當日早上9點半在屏東縣政府客家事務處粉絲專頁（https://www.facebook.com/PTHAKKA01）直播，敬邀民眾參與此場音樂盛宴。