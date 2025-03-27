台南學區劃分不均 小校招生苦

台南114學年度起取消國中、小自由學區，改一般學區，國中小正辦理招生，熱門學校及位置好的學校依然搶破頭，建興國中備取名額269人、復興國中174人，然而有學校劃到的學區小，招生特別辛苦，期盼調整以兼顧公平；市府表示，已著手啟動討論、規畫。

教育局長鄭新輝說，各校除本身的學區，還有「共同學區」，是學校基本學區外與他校間的學區，將請學校間商議學區劃分，可於2、3所學校間形成1個大的共同學區，或是擴大學校的共同學區，包含基本學區的調整也可討論，但不能違背學區制的就近入學精神。

南市立國中小的招生到29日，有學校怕招不到，努力拉學生，但部分有總量管制的熱門學校，依然搶手，建興國中目前有269人備取，人數最多，另，全國人數最多的東區復興國中備取174人，校長陳文財說，總量管制946人；九份子國中小國一新生備取63人，小一新生備取56人。

但部分學校發現，過去因自由入學關係，沒注意到基本學區、共同學區範圍的問題，但取消自由學區後才發現，因環境變遷關係，目前的學區劃分對學校招生很不利，有的要增加基本學區，有的是要擴大共同學區，以延平國中為例，基本學區只有2個里，反觀離不遠的成功國中學區有10個里；另，新興國中旁安平工業區彰南里是大里，卻未納入新興國中學區。

偏鄉小校也反映，取消自由學區後，讓多年來發展特色的努力白費，希望恢復偏鄉小校大學區，讓家長有更多選擇權，例如希望接受山野教育的家長，就不用還要寄戶口。有校長說，由於教育局有配套措施，今年影響可能有限，但會逐漸浮現出來。

曾擔任過老師的市議員沈鎮東說，取消自由學區後，之前已出現為讀某校而遷戶口的狀況，造成區政與戶政壓力，希望恢復成自由學區，若無法恢復而要調整學區，希望能詳細規畫，做好新生人數統計，合理分配，避免因分配不當，又有學校要停辦，以及免於被認為取消自由學區終極目標是要裁併校。