竹市數位實驗高中114學年起招生 提供多元入學管道

新竹市立數位實驗高中將從114學年起招生，竹市府今天表示，入學方式包含特殊選才與申請入學等管道，盼透過多元招生，為竹苗地區提供更豐富新創教育資源。

新竹市政府今天舉辦數位實驗高中特色說明暨產官學合作記者會並與國立清華大學、陽明交通大學及等簽署合作備忘錄，代理市長邱臣遠致詞表示，透過課程規劃多元內容，並提供師資支援、學習參訪與體驗實作等資源，拓展學生學習領域。

教育處長林立生接受媒體聯訪表示，陽明交通大學將透過提供如高中專題人工智慧課程等計畫、清華大學有各領域人才培育課程，另結合晶盛科技公司，將於數位實中導入科技應用，發展數位科技學習。

他表示，數位實驗高中從114學年起招生，今年將招收普通班3班、共48名的高一新生，優先錄取新竹縣、市及苗栗縣學生，並逐年增設年級，至116學年度全校共9班，計144人。

林立生說，入學方式包含特殊選才，適合具特殊長才與自律學習經驗的學生，以及申請入學需國中會考成績A級以上，並依竹苗區公告標準比序；而在甄試則分2階段，2種管道進入第2階段複試時，均需參加口試等面試，最終錄取48名，另設備取名額。