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桃園八德三元宮贈大勇國小球隊專車 大學長徐若熙來贊聲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
職棒投手徐若熙（中）今早以傑出校友身分，搭乘由八德三元宮主委暨議員呂林小鳳（右）駕駛並代表三元宮捐贈給大勇國小棒球隊的全新專車，搭載棒球搖籃的小球員們朝夢想前進。記者陳恩惠／翻攝
職棒投手徐若熙（中）今早以傑出校友身分，搭乘由八德三元宮主委暨議員呂林小鳳（右）駕駛並代表三元宮捐贈給大勇國小棒球隊的全新專車，搭載棒球搖籃的小球員們朝夢想前進。記者陳恩惠／翻攝

桃園市八德區大勇國小由於球隊專車老舊不堪，八德大廟三元宮及主委暨市議員呂林小鳳今贈全新專車及球衣，支持這所孕育出職棒球星的棒球搖籃，大勇國小校友、職棒新星味全龍投手徐若熙特地返校見證，並與小學弟們分享、叮囑「健康最重要」。

三元宮主委暨市議員呂林小鳳長期關注地方發展，尤其是對教育與運動的支持，得知大勇棒球隊的接送校車老舊問題，便與三元宮管理委員會協商，決定贊助1輛嶄新專車，作為接送球隊及運送棒球器材之用；同時，呂林小鳳以個人身份捐贈全體隊職員、教練每人1套全新球衣，為這支孕育棒球新星的球隊盡力注入資源，也象徵對下一代棒球選手的關懷與支持。

呂林小鳳說，大勇國小棒球隊戰績豐碩，培養了徐若熙、林立等優秀球員，捐贈專車與球衣解決了實際需求，也象徵地方對棒球教育的重視與支持；從校園建設到人才培育，三元宮始終以實際行動投入地方公益，致力營造優良的體育環境，希望透過三元宮與各界共同努力，讓更多孩子踏上棒球場，追逐自己的夢想。

校長謝繼仁致謝說，三元宮的愛心捐贈是份來自地方的溫暖，師生們深感謝意，定會更加努力，不辜負這份期待，同時激勵師生追求夢想的決心，也為桃園棒球界注入新活力，讓棒球夢再次揚帆起航。

為台灣取得2026世界棒球經典賽資格賽的投手徐若熙，今早以傑出校友返校與棒球隊小學弟們分享經驗強調健康是球員最重要的資本「只有擁有健康的身體才能在場上與更強的對手一較高下，展現最佳實力」。

徐若熙鼓舞小球員們，要始終保持對棒球的熱愛，正因為「愛棒球」才能找到繼續留在球隊的意義。他認為，快樂地打球、培養興趣、全心享受這項運動的過程，才能讓孩子們擁有更大的進步空間和廣闊的未來。從健康到熱忱，再到享受過程，徐若熙希望他的分享能帶給小球員們啟發，也願這些經驗助力讓每位孩子在人生與棒球場上努力前行。

八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，主委暨議員呂林小鳳則個人贊助全體隊職員１套新球衣，職棒球星徐若熙也以傑出校友身分到場見證，記者陳恩惠／翻攝
八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，主委暨議員呂林小鳳則個人贊助全體隊職員１套新球衣，職棒球星徐若熙也以傑出校友身分到場見證，記者陳恩惠／翻攝
八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，今天在大勇國小校門前舉辦捐贈儀式，由主委暨議員呂林小鳳和多位委員出席，職棒球星徐若熙也以傑出校友身分到場見證，記者陳恩惠／翻攝
八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，今天在大勇國小校門前舉辦捐贈儀式，由主委暨議員呂林小鳳和多位委員出席，職棒球星徐若熙也以傑出校友身分到場見證，記者陳恩惠／翻攝
八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，讓小球員不再擔心交通問題、專心打球。記者陳恩惠／翻攝
八德三元宮管理委員會捐贈大勇國小棒球隊全新專車，讓小球員不再擔心交通問題、專心打球。記者陳恩惠／翻攝

呂林小鳳 小學

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