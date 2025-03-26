桃園八德三元宮贈大勇國小球隊專車 大學長徐若熙來贊聲

桃園市八德區大勇國小由於球隊專車老舊不堪，八德大廟三元宮及主委暨市議員呂林小鳳今贈全新專車及球衣，支持這所孕育出職棒球星的棒球搖籃，大勇國小校友、職棒新星味全龍投手徐若熙特地返校見證，並與小學弟們分享、叮囑「健康最重要」。

三元宮主委暨市議員呂林小鳳長期關注地方發展，尤其是對教育與運動的支持，得知大勇棒球隊的接送校車老舊問題，便與三元宮管理委員會協商，決定贊助1輛嶄新專車，作為接送球隊及運送棒球器材之用；同時，呂林小鳳以個人身份捐贈全體隊職員、教練每人1套全新球衣，為這支孕育棒球新星的球隊盡力注入資源，也象徵對下一代棒球選手的關懷與支持。

呂林小鳳說，大勇國小棒球隊戰績豐碩，培養了徐若熙、林立等優秀球員，捐贈專車與球衣解決了實際需求，也象徵地方對棒球教育的重視與支持；從校園建設到人才培育，三元宮始終以實際行動投入地方公益，致力營造優良的體育環境，希望透過三元宮與各界共同努力，讓更多孩子踏上棒球場，追逐自己的夢想。

校長謝繼仁致謝說，三元宮的愛心捐贈是份來自地方的溫暖，師生們深感謝意，定會更加努力，不辜負這份期待，同時激勵師生追求夢想的決心，也為桃園棒球界注入新活力，讓棒球夢再次揚帆起航。

為台灣取得2026世界棒球經典賽資格賽的投手徐若熙，今早以傑出校友返校與棒球隊小學弟們分享經驗強調健康是球員最重要的資本「只有擁有健康的身體才能在場上與更強的對手一較高下，展現最佳實力」。