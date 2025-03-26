高一生參加自主移動機器人競賽獲金牌 曝得獎關鍵

第55屆全國技能競賽分區賽青少年組於公布競賽今成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，培訓的「自主移動機器人」職類青少年組選手吳昱辰與陳翰漳，目前就讀君毅高中1年級，2人從小就對墊子電路及機器人組裝感興趣，憑藉著出色的默契合作與熟練的技術，在技能競賽中區賽中脫穎而出，展現精湛的自主移動機器人操作與程式設計能力，榮獲金牌。

第55屆全國技能競賽分區賽青少年組，桃竹苗分署共有57名青少年選手，參加10個職類的比賽，勇奪7金、4銀、2銅及10優勝的佳績，培訓選手特別在「自主移動機器人」及「漆作裝潢」職類中展現優異成績，青年組競賽也將於明後天登場。

獲金牌的吳昱辰自幼對機械與電子電路充滿興趣，父親常帶著他拆解舊電器，讓他從小培養動手實作的能力，國中時，他參加職業體驗課程，發現這項興趣能成為專業技能，因此帶著滿腔的熱情投入機器人相關競賽領域；而陳翰漳則因從小熱愛遙控玩具，對機器人的操控與組裝產生濃厚的興趣，進而踏上競賽之路。在學習過程中，他不僅精進機器人組裝與操作技術，更培養了競賽策略與解決問題的能力。

為備戰分區賽，2人投入大量時間練習，寒假期間更前來桃竹苗分署接受密集培訓，指導老師謝道明表示，訓練重點除精進技術外，還特別強化抗壓能力與臨場應變技巧，透過模擬突發狀況提升選手的實戰經驗。此外，由於青少年組選手年齡約在13至15歲，透過團體培訓也能培養他們自我管理與自主學習的能力，未來將有助於學業與日常生活中。