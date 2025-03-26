台南首創登革熱VR課程 用虛擬實境做防疫教育

南市教育局結合虛擬實境VR技術，開發出創新的登革熱防治互動數位課程，將學生化身為「防疫小尖兵」，以遊戲的方式深入學習正確的登革熱防疫知識，今天在和順國中發表成果，希望以創新的學習方式，讓學生提升防疫意識，並深化登革熱防治認知。

市府祕書長方進呈代表市長參加成果發表會，他說，去年大家的共同努力，南市成功達成登革熱本土病例「零」的佳績。因校園防疫教育是防疫策略的關鍵所在，此次教育局與和順國中、國衛院國家蚊媒中心合作，由艾索普數位設計公司開發的VR課程，透過虛擬實境技術，模擬真實生活中的蚊子滋生場景，讓學生學習如何發現及清除孳生源。這套課程設計得生動有趣，參與者可以在沉浸式的環境中實際操作，將理論轉化為實際行動。

教育局長鄭新輝說，此登革熱防疫課程，是將科技與教育相結合的實例，學生僅需佩戴虛擬現實眼鏡，即可進入真實還原的模擬場景，親身體驗如何辨識蚊子滋生的危險區域，並學習清除方法。

和順國中校長杜俊興指出，氣候變遷與全球暖化日益加劇，登革熱的威脅也與日俱增。傳統的防疫教育方式已經難以吸引學生及公眾的注意，透過虛擬實境技術，為學生打造全新的學習模式，透過模擬真實場景以提升防疫能力。

和順國中「嗡嗡社」指導老師吳逸鈞說，課程初期規畫學校內的教室、廁所和花圃場景，未來將擴展至學校周邊社區，例如長照機構等地，讓學生進一步協助社區的防蚊檢查。並將開發包含「誘殺桶課程」及「廟宇防蚊檢查課程」等更多內容，而所有課程都將在和順國中的嗡嗡社試行。

參與課程設計與軟體開發的蔡銘宏表示，VR技術能夠讓學生在安全的環境中學習，並模擬真實生活情境。例如如何防止蚊子滋生、正確使用防蚊措施等，將理論知識轉化為實際操作經驗，讓學習更具意義。