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教育部推外籍生入國中小當教學助理 提升英語口說聽力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為新竹縣中山國小，學生與部分工時外籍英語教學助理進行英語口說練習。圖／國教署提供
圖為新竹縣中山國小，學生與部分工時外籍英語教學助理進行英語口說練習。圖／國教署提供

為營造雙語生活化校園的學習環境，教育部國教署自110學年度起辦理「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），媒合英語溝通能力符合歐洲共同語文參考架構（CEFR）B2級以上的外籍生，擔任國中小外籍英語教學助理。學校可善用部分工時外籍英語教學助理，辦理英語對話角、閱讀角、社團、才藝表演、午間學生廣播、跨文化交流等相關生活化雙語活動，讓學生在自然的情境中練習英語，提升學生的英語口說與聽力。

國教署說，台北市仁愛國小的外籍英語教學助理以生動有趣的方式，在圖書館「英語小書蟲故事屋」帶領學生閱讀英語繪本，以及透過傳統節慶、英語闖關等多元活動，讓學生在充滿樂趣的情境中學習語言。新竹縣中山國小的外籍英語教學助理，則藉由分享母國及其他國家學生的生活方式，並搭配時節與時事，介紹相關節慶或運動，例如國慶日、聖誕節、新年、奧運等，創造學生練習英語聽力、開口說英語的機會，進而拓展學生的國際視野。

國教署表示，ELTA計畫辦理成效良好，廣獲學生、家長與學校的高度肯定。期望學生在外籍英語教學助理的陪伴下，透過固定且持續的多元英語學習活動，營造更豐富的雙語生活化學習環境，讓學生在真實生活情境中有更多運用英語的機會，進而培養學生自主學習英語的能力，讓學習真正落實於生活之中。

國教署 工時 英語

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