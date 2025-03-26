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復興實中小巨蛋辦校慶！學生家長林宥嘉清早嗨唱 場外赫見保鑣、黑頭車

聯合新聞網／ 綜合報導
林宥嘉以學生家長身分在復興實中校慶開唱。 聯合報系資料照
林宥嘉以學生家長身分在復興實中校慶開唱。 聯合報系資料照

不少人昨(25)日在Threads透露，平日的台北小巨蛋一早居然出現人潮湧入情形，原來是復興實中在小巨蛋舉行80週年校慶園遊會，現場還邀請了同為小學部學生家長的歌手林宥嘉上台嗨唱，讓該校的園遊會直逼小型演唱會等級，不少家長驚呼：「復興真的很狂！」

也有家長透露，林宥嘉和丁文琪的兒子酷比在復興的小學部，當天林宥嘉是以學生家長的身分上台嗨唱，當天上台演出的還包括台灣饒舌歌手guumy b，復興的學生也有超乎水準的表演，讓一早的小巨蛋場面嗨爆，勘比小型演唱會等級。

還有人在場外發現，「路邊停車的一堆私人司機黑頭車和保鑣」，直指復興的校慶猶如政商名流聚集的社交場合，包括國泰、富邦、元大老闆或高層的子孫都在此就學。有家長直呼「沒想到居然會為了孩子校慶7:30踏入小巨蛋」，並驚嘆規格「老母我也是真沒想過」；還有家長透露，班級攤位今天賣了五百多份的地瓜球，「接下來應該三年不用再繳班費了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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小巨蛋 林宥嘉

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