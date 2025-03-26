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嘉市世賢校友回饋母校 彩繪創作校門夢想希望

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市世賢國小校門變得不一樣，校門兩側彩繪牆搭配浮雕令人眼睛為之一亮。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小校門變得不一樣，校門兩側彩繪牆搭配浮雕令人眼睛為之一亮。記者李宗祐／攝影

嘉義市世賢國小近來校門變得不一樣，校門兩側彩繪牆搭配浮雕令人為之一亮，校友陳沛彤以夢想、希望為題創作，讓原本單調的校門朝氣蓬勃。校長翁崇文表示，為學校門面注入全新的生命力，也喚起師生對未來的無限想像。

走進世賢國小，映入眼簾的是一道充滿夢想與希望的彩繪牆；右側畫作，可愛的機器人靜靜地守護著手中的幼苗，溫柔地等待它破土、成長，有如師長們對孩子的陪伴與關愛，在真誠、善良與美好的滋養茁壯，勇敢追夢。畫面中蜿蜒的高架橋上，疾馳的列車象徵著時代的脈動，也彷彿在提醒孩子們，這個世界變化快速，但只要心懷夢想，每個人都能找到屬於自己的人生軌道。

左側畫作，是一首與自然共鳴的詩篇；風力發電塔高聳入雲，象徵著永續的願景，而城市與田園交織出的美麗景色，呼應嘉義市「新永續淨零」的藍圖。音符在畫中跳躍，樂聲彷彿穿越時空，藝術與科技交會，知識與夢想交融，孩子們不只是學習，也在譜寫自己生命中的樂章。

校長翁崇文表示，作品經費約7萬元，由第18屆畢業生陳沛彤創作，松藝竹藝術空間公司巧手繪製，陳沛彤中原大學商業設計學系畢業，目前從事藝術相關工作，世賢國小現行學校信封人物LOGO，也是陳沛彤於國小時設計，自小即嶄露藝術天分。

翁崇文表示，親師生同感校門風貌煥然一新、朝氣蓬勃，看著畫面中的機器人與高架橋，體會現代與未來的生活，心情也不知不覺跟著愉悅飛揚。這面牆，不只是牆，它是故事、是回憶、是未來的縮影。每天經過它的孩子們，或許現在還不懂它的深意，但總有一天，當他們回首這段時光，會想起這片陪伴他們成長的色彩，想起那些曾經在這片土地上孕育的夢想與希望。

嘉義市世賢國小校門左側，彩繪創作風力發電塔、音符跳躍、田園風光，呼應嘉義市「新永續淨零」。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小校門左側，彩繪創作風力發電塔、音符跳躍、田園風光，呼應嘉義市「新永續淨零」。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小校門右側，彩繪創作以機器人、科技為主題。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小校門右側，彩繪創作以機器人、科技為主題。記者李宗祐／攝影
世賢國小彩繪牆是校友陳沛彤創作回饋母校，學校現行信封人物LOGO，也是他在國小時設計，嶄露藝術天分。圖／世賢國小提供
世賢國小彩繪牆是校友陳沛彤創作回饋母校，學校現行信封人物LOGO，也是他在國小時設計，嶄露藝術天分。圖／世賢國小提供

嘉義 夢想 高架橋

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