嘉市世賢校友回饋母校 彩繪創作校門夢想希望

嘉義市世賢國小近來校門變得不一樣，校門兩側彩繪牆搭配浮雕令人為之一亮，校友陳沛彤以夢想、希望為題創作，讓原本單調的校門朝氣蓬勃。校長翁崇文表示，為學校門面注入全新的生命力，也喚起師生對未來的無限想像。

走進世賢國小，映入眼簾的是一道充滿夢想與希望的彩繪牆；右側畫作，可愛的機器人靜靜地守護著手中的幼苗，溫柔地等待它破土、成長，有如師長們對孩子的陪伴與關愛，在真誠、善良與美好的滋養茁壯，勇敢追夢。畫面中蜿蜒的高架橋上，疾馳的列車象徵著時代的脈動，也彷彿在提醒孩子們，這個世界變化快速，但只要心懷夢想，每個人都能找到屬於自己的人生軌道。

左側畫作，是一首與自然共鳴的詩篇；風力發電塔高聳入雲，象徵著永續的願景，而城市與田園交織出的美麗景色，呼應嘉義市「新永續淨零」的藍圖。音符在畫中跳躍，樂聲彷彿穿越時空，藝術與科技交會，知識與夢想交融，孩子們不只是學習，也在譜寫自己生命中的樂章。

校長翁崇文表示，作品經費約7萬元，由第18屆畢業生陳沛彤創作，松藝竹藝術空間公司巧手繪製，陳沛彤中原大學商業設計學系畢業，目前從事藝術相關工作，世賢國小現行學校信封人物LOGO，也是陳沛彤於國小時設計，自小即嶄露藝術天分。