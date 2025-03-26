博而不精 綜高難撕掉標籤

國內綜合高中數量愈來愈少，學界分析，正因為「樣樣通，樣樣鬆」等標籤難擺脫，讓這些設有綜高學制的學校，也紛紛傳出回歸單一體系或轉型的聲音。

一名任教於綜高的教師說，自己任職的學校自創校就是綜高，相較其他增設綜高的學校來說，並沒有師資難安排、資源分配不均問題，反而在多年累積下，教師們對綜高學生課程內容設計都很有經驗，也沒有一○八課綱上路後適應的過渡期，近年辦學不利與「社會風氣」有關。

該名教師表示，國中端教師和家長普遍認為綜高「樣樣通，樣樣鬆」，也就是什麼都讀、但也什麼都無法精通，自然不利招生。儘管國教署在嗅到綜高正在走下坡的警訊後，也挹注不少經費讓綜高走進國中宣導，但成效有限。

大安高工校長楊益强坦言，綜高學制普遍會被家長質疑會不會學得不夠「精」，畢竟高二分流才選擇專門學程的學生，相較技高學生就整整少了兩學期的實習、實作課程。所以大安高工也會透過時數、補救教學補救，讓學生在課後、寒暑假補足高一落後的專業課程。

儘管不少綜高都在討論是否轉型，但在校內卻是一棘手又尷尬的話題。溪湖高中教師廖于萱表示，畢竟學校轉型就代表會影響校內教師職涯，基於不讓同事心理不舒服，校內幾乎沒人討論。