聽新聞
0:00 / 0:00

博而不精 綜高難撕掉標籤

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

國內綜合高中數量愈來愈少，學界分析，正因為「樣樣通，樣樣鬆」等標籤難擺脫，讓這些設有綜高學制的學校，也紛紛傳出回歸單一體系或轉型的聲音。

一名任教於綜高的教師說，自己任職的學校自創校就是綜高，相較其他增設綜高的學校來說，並沒有師資難安排、資源分配不均問題，反而在多年累積下，教師們對綜高學生課程內容設計都很有經驗，也沒有一○八課綱上路後適應的過渡期，近年辦學不利與「社會風氣」有關。

該名教師表示，國中端教師和家長普遍認為綜高「樣樣通，樣樣鬆」，也就是什麼都讀、但也什麼都無法精通，自然不利招生。儘管國教署在嗅到綜高正在走下坡的警訊後，也挹注不少經費讓綜高走進國中宣導，但成效有限。

大安高工校長楊益强坦言，綜高學制普遍會被家長質疑會不會學得不夠「精」，畢竟高二分流才選擇專門學程的學生，相較技高學生就整整少了兩學期的實習、實作課程。所以大安高工也會透過時數、補救教學補救，讓學生在課後、寒暑假補足高一落後的專業課程。

儘管不少綜高都在討論是否轉型，但在校內卻是一棘手又尷尬的話題。溪湖高中教師廖于萱表示，畢竟學校轉型就代表會影響校內教師職涯，基於不讓同事心理不舒服，校內幾乎沒人討論。

教師 標籤 課綱

延伸閱讀

AMD研發中心進駐高雄 推動全球創新與發展

北藝大高階經理人藝術碩專班 黃韻玲摘榜首

業界專家：今後十年 歐洲會更多煉油廠轉型或關門

能率2024年 EPS 0.18元 配0.2元股息及0.45元股票

相關新聞

綜合高中大減 校長：敗給升學環境

國教署過往曾砸大錢補助各高中職辦理「綜合高中」，不過十幾年過去，現存的綜高數量卻不及全盛時期的三分之一。根據教育部統計，...

轉型普高 衝擊綜高技職師

截至一一二學年度，全台綜高有五十所，不過近日傳出新竹市世界高中擬將學校改制為全面普高，消息一出，新竹市家長聯合會理事長陳...

博而不精 綜高難撕掉標籤

國內綜合高中數量愈來愈少，學界分析，正因為「樣樣通，樣樣鬆」等標籤難擺脫，讓這些設有綜高學制的學校，也紛紛傳出回歸單一體...

台南虎山實小鑽石級綠建築 台北市教育局三度來取經

台南市虎山實小南棟校舍拆除重建，去年獲評定認證為「鑽石級綠建築」，且因以最低成本完成興建，且又是草地操場學校，今吸引北市...

屏東兒童節禮物給100元超商卡 學童花錢還要結合數學、計算卡路里

屏東市建國實驗小學今年送給學童的兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，也...

跨縣市克難練習 雲林首座標準射箭練習場落腳林內國中

為增加孩子在全國賽事表現機會，雲林縣林內國中2年多前成立射箭隊，因校內無專業射箭場地，隊員必須遠赴中正大學及阿里山國中小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。