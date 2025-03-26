轉型普高 衝擊綜高技職師

截至一一二學年度，全台綜高有五十所，不過近日傳出新竹市世界高中擬將學校改制為全面普高，消息一出，新竹市家長聯合會理事長陳炳富直言，從私校營運成本考量，轉型或許是不得不的決定，可這將對校內專業科別教師的生計造成衝擊，「難道美容科的老師能去教數學嗎？」

對此，世界高中表示，目前都還在規畫作業中，若有結果會再向外界報告。

陳炳富表示，新竹市世界高中難敵少子女化壓力，儘管辦學認真，近年仍面臨生源稀缺的問題，該校內部正研議將學校改制為全面普高。站在教育應平衡的角度看，並不樂見愈來愈多學校普高化，這對技職教育發展並不樂觀，不過從私校營運成本考量，轉型或許是不得不的決定。

復旦高中校長陳建佑說，現在綜高大部分都是由技高辦理，學校才有資源做科別分流，也因為老師對於普高升學課程沒有那麼專業，在綜高退場時，學校多半是轉型成技高而非普高。

不過也有綜高是朝「普通高中附設職業類科」的方向討論。有教師分析，這樣對於轉型後衝擊較大的專門學程老師而言，還能有教學的班級，不失為解套的方式。

教育部說，高中停辦科、學程，應擬具停辦計畫書，提經學校課程發展委員會及校務會議，並應於停辦計畫書說明「教職員權益之處理方式」，報各該主管機關核准才可停辦科、學程。另外，如私立高中經資遣或離職之教職員工，仍願繼續工作者，教育部已建置私立高級中等以上學校人力躍升培訓與媒合平台，教師可加以利用。