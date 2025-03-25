台灣創作推向國際 藝術家黃琯予率台灣書畫家赴日參展

療癒藝術家黃琯予致力推廣藝術美學，她身為「第26屆NPO國際書畫交流會展」副理事長，昨帶領台灣數十名書畫家赴日本東京參展，展現台灣書畫文化多元的面貌；台灣駐日代表處橫濱分處長張淑玲也率2名台灣藝術家到場交流。

該交流會理事長福田稔說：這次的交流會展邀請14國、260名書畫藝術家，共展出逾500件作品，在東京上野的東京都美術館開展，展期至3月21日，附近上野恩賜公園櫻花盛開，吸引遊客賞櫻、賞畫。

黃琯予說，很榮幸受邀與會，這次她特別帶領台灣數十位書畫家前來參加，展現台灣書畫文化多元的面貌，可與歐亞非藝術家交換創作經驗，也讓台灣的書畫文化在國際舞台上嶄露頭角，她也特別安排台灣團員與外國友人共赴富士山河口湖，體驗日本山明水秀的藝術文化氛圍。

高雄書畫家藍黃玉鳳說，這次受到黃琯予熱情的邀約赴日參展，感到興奮跟榮耀；泰國台商分會長王碧蘭帶來多幅的彩墨作品，希望以傳統說話的創作突破框架，透過藝術創作帶給人們幸福。