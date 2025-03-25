台南虎山實小鑽石級綠建築 台北市教育局三度來取經
台南市虎山實小南棟校舍拆除重建，去年獲評定認證為「鑽石級綠建築」，且因以最低成本完成興建，且又是草地操場學校，今吸引北市教育局及中華民國學校建築研究學會3度取經。教育局長鄭新輝表示，虎山實小因學生成長且辦學績優，獲教育部全額補助，強調「自助而人助」的重要。
2020年因疫情影響，缺工缺料嚴重，公共建築招標每坪行情18至20萬元，但教育部的補助款是每坪7萬8000元，學校透過充分討論，減量設計後以每坪9萬2000元決標。 過程中掌握土方零廢棄、複層式植栽、新建校舍採智慧水電表、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入校園建築中，並被評定為鑽石級綠建築。
中華民國學校建築研究學會理事長陳榮政教授、北市教育局專員黃一正今率隊到虎山實小參訪，校長林永成與學校團隊分享獲補助後如何凝聚共識、討論需求，以及如何一起達成的經驗。
教育局長鄭新輝也特別來接待，他強調，受少子化影響，偏鄉小校普遍缺學生，但虎山實小的學生數卻成長，也因為努力被看見，教育部全額補助，拆除南棟校舍，蓋新大樓，因此要先自助，才會有人助。他和政大教授陳榮政討論中也談及，實驗學校需要更多鬆綁，需要更多的鼓勵、支持與協助。
林勇成分享蓋新大樓的經驗，要充分的討論，排出需求順位，因為會關係到做決定和加快案子的進度。另要指定地點和空間、注意建材的選擇和調整，以及如何啟動變更設計並爭取經費，和貫徹綠建築的要求和追蹤。
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